Cep telefonu şirketlerinden fahiş zam: Operatör soygunu!

Zamlardan yaka silkip sosyal medyada örgütlenen vatandaşlar, bu duruma tepki göstermek için iki gündür aktif kampanyalar yürütüyor. Özellikle bugün, X (eski adıyla Twitter) platformunda "#OperatörSoygunu" etiketi Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti. Kullanıcılar, son aylardaki fahiş fiyat artışlarını paylaşarak operatörlere karşı tepkilerini dile getiriyorlar. Pek çok kişi, artan iletişim maliyetlerinin günlük hayatlarını zorlaştırdığını belirterek, bu zamların durdurulmasını talep ediyor.



Operatörlerin sabit internet ve mobil aboneliklerde uyguladığı yüzde 300’e yaklaşan zamlar, taahhütleri sona eren kullanıcılar arasında büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medya üzerinden geniş yankı bulan bu zamlar, özellikle uzun süreli taahhütlere verilen fiyat garantilerinin anlamsız hale geldiği eleştirilerine neden oldu.



Önümüzdeki 24 ay için kümülatif enflasyon beklentisinin yaklaşık yüzde 51 olduğu bir dönemde, operatörlerin ileriye yönelik gelir garantisi sağlayan taahhütlerine bu denli yüksek zam yapmaları dikkat çekti.



Ağustos 2022 ile Ağustos 2024 arasındaki iki yıllık enflasyon oranı yüzde 141,5 olarak gerçekleşmişken, operatörlerin yaptığı zamlar bu oranı da önemli ölçüde aştı. Vatandaşlar, bu zamların yalnızca geçmiş enflasyonu değil, aynı zamanda gelecek dönemin enflasyon beklentilerini de peşinen faturalara yansıttığını ve bu durumun bütçelerini zorladığını dile getirdi.



Özellikle, taahhüt sürelerinin uzatılmasıyla müşterilere sağlanması gereken fiyat avantajının ortadan kalktığına dikkat çeken tüketiciler, operatörlerin bu adımını haksız buluyor. Zamların bir anda ve toplu şekilde uygulanması, birçok kişi için öngörülemez bir mali yük getirdi. Hem mobil hem de sabit internet hizmetlerine yönelik gelen bu fahiş fiyat artışları, artan hayat pahalılığı karşısında vatandaşların bütçesini daha da zorlamaya başladı.