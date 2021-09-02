Samanyolu Haber /Gündem / Cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme /02 Eylül 2021 20:58

Cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme

Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj (SMS) kullanım trafiğinin bulunması şartı aranacak. Bunun kontrolü yetkili alıcının sorumluluğunda olacak. Bu şartları sağlamayan kullanılmış mallara yenileme işlemi yapılmayacak.

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Önceki uygulamada, yenileme işlemi cep telefonları ve tabletlerle sınırlı bulunuyordu ve bu cihazların en az bir yıl süreyle kullanılmış olmasıyla veri trafiğinin bulunması şartı aranıyordu.

Ticaret Bakanlığı'nın cep telefonu ve tabletlerin yetkili merkezler tarafından yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasını düzenleyen yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

BELGELERİN BULUNMASI ZORUNLU OLMAYACAK

Yönetmeliğin "yetkili alıcının sorumlulukları" başlıklı maddesine yapılan değişiklikle, yenilemeye alınacak cihazların garanti belgesi, fatura veya fatura yerine geçen perakende satış fişi ve benzeri belgelerin bulunması zorunlu olmayacak.

REKLAM VE TİCARİ UYGULAMA YAPILAMAYACAK

Yönetmeliğin 5. maddesine eklenen fıkraya göre, yenileme yetki belgesi bulunmayanlar veya bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve yetkili satıcı vasfını taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılamayacak.

BİLGİLENDİRME ETİKETİ ZORUNLU OLACAK

Yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan cep telefonu ve tabletlerin, tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketi ile satılması zorunlu olacak.

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