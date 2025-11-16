Samanyolu Haber /Gündem / Cephanelik kurmuş: AKP’li gençlik kolları başkanı çete liderliğinden tutuklandı /16 Kasım 2025 14:54

Cephanelik kurmuş: AKP’li gençlik kolları başkanı çete liderliğinden tutuklandı

AKP Gençlik Kolları’nda görev yapan Veysel Umut Oken’in, Diyarbakır’daki 50 sanıklı çete davasında liderlik suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde görülen 50 sanıklı suç örgütü davasında “çete lideri” olmakla suçlanan ve halen tutuklu bulunan Veysel Umut Oken’in, AKP Diyarbakır İl Gençlik Kolları’nda Siyasi İşler ve Hukuk Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Oken’in, gözaltına alınmadan kısa süre önce İl Emniyet Müdürü’nü ziyaret ettiği de tespit edildi.

Davada sanık olarak yargılanan Oken’in kardeşi Ufuk Oken’in de dosyada sanık olduğu, diğer kardeşi Uğurcan Oken’in ise mağdur sıfatıyla yer aldığı belirtildi.

AKREP SİLAHI VE ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede çetenin kentte 28 farklı olaya karıştığı bilgisine yer verildi. Oken’in evinde “akrep” olarak bilinen otomatik silah ve balistik çelik yelek bulundu. Dosyada yer alan bir telefon görüşmesinde örgüt üyelerinin, “Gelme, emniyet var” uyarısına karşılık Oken’in, “Emniyet benim yanımda. Ben şimdi o çocuğu emniyetin yanında vuruyorum, izle” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

OKEN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

İddianamede Oken’e yöneltilen suçlamalar şöyle sıralandı:

Esnafı haraca bağlamak

Silahla yağma

Konut ve işyeri dokunulmazlığını ihlal

Yaralama

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Yaşı küçük çocukları madde kullanımına özendirme ve alıştırma

Uyuşturucu ticareti

Suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme

Öldürmeye teşebbüs

Davanın ilerleyen duruşmalarında suç örgütünün yapısı, işleyişi ve bağlantılarının daha da netleşmesi bekleniyor.
