Cephanelik kurmuş: AKP’li gençlik kolları başkanı çete liderliğinden tutuklandı

Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Oken’in, gözaltına alınmadan kısa süre önce İl Emniyet Müdürü’nü ziyaret ettiği de tespit edildi.
Davada sanık olarak yargılanan Oken’in kardeşi Ufuk Oken’in de dosyada sanık olduğu, diğer kardeşi Uğurcan Oken’in ise mağdur sıfatıyla yer aldığı belirtildi.
AKREP SİLAHI VE ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ
İddianamede çetenin kentte 28 farklı olaya karıştığı bilgisine yer verildi. Oken’in evinde “akrep” olarak bilinen otomatik silah ve balistik çelik yelek bulundu. Dosyada yer alan bir telefon görüşmesinde örgüt üyelerinin, “Gelme, emniyet var” uyarısına karşılık Oken’in, “Emniyet benim yanımda. Ben şimdi o çocuğu emniyetin yanında vuruyorum, izle” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
OKEN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR
İddianamede Oken’e yöneltilen suçlamalar şöyle sıralandı:
Esnafı haraca bağlamak
Silahla yağma
Konut ve işyeri dokunulmazlığını ihlal
Yaralama
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Yaşı küçük çocukları madde kullanımına özendirme ve alıştırma
Uyuşturucu ticareti
Suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme
Öldürmeye teşebbüs
Davanın ilerleyen duruşmalarında suç örgütünün yapısı, işleyişi ve bağlantılarının daha da netleşmesi bekleniyor.
