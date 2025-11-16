Cephanelik kurmuş: AKP’li gençlik kolları başkanı çete liderliğinden tutuklandı





AKREP SİLAHI VE ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde görülen 50 sanıklı suç örgütü davasında “çete lideri” olmakla suçlanan ve halen tutuklu bulunan Veysel Umut Oken’in, AKP Diyarbakır İl Gençlik Kolları’nda Siyasi İşler ve Hukuk Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu ortaya çıktı.Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Oken’in, gözaltına alınmadan kısa süre önce İl Emniyet Müdürü’nü ziyaret ettiği de tespit edildi.Davada sanık olarak yargılanan Oken’in kardeşi Ufuk Oken’in de dosyada sanık olduğu, diğer kardeşi Uğurcan Oken’in ise mağdur sıfatıyla yer aldığı belirtildi.İddianamede çetenin kentte 28 farklı olaya karıştığı bilgisine yer verildi. Oken’in evinde “akrep” olarak bilinen otomatik silah ve balistik çelik yelek bulundu. Dosyada yer alan bir telefon görüşmesinde örgüt üyelerinin, “Gelme, emniyet var” uyarısına karşılık Oken’in, “Emniyet benim yanımda. Ben şimdi o çocuğu emniyetin yanında vuruyorum, izle” ifadelerini kullandığı aktarıldı.İddianamede Oken’e yöneltilen suçlamalar şöyle sıralandı:Esnafı haraca bağlamakSilahla yağmaKonut ve işyeri dokunulmazlığını ihlalYaralamaKişiyi hürriyetinden yoksun kılmaYaşı küçük çocukları madde kullanımına özendirme ve alıştırmaUyuşturucu ticaretiSuç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etmeÖldürmeye teşebbüsDavanın ilerleyen duruşmalarında suç örgütünün yapısı, işleyişi ve bağlantılarının daha da netleşmesi bekleniyor.Tags: AKP'liakrepbalistikbaşkanı