Cephede Koronavirüs iddiası: 3 Türk askeri GATA’da karantina altında

Türkiye’de rastlanan koronavirüsünün Barış Kalkanı Harekatı’nda görevli birliklere sıçradığı iddiası gündeme geldi. Grihat haber sitesinden Serdar Fırat’ın özel haberine göre, Suriye’de görev yapan üç Türk askerinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı aynı durum Esed güçleri için de geçerli olduğu ifade edildi.





Grihat’ ta yer alan haber şöyle;





ASKERLER KARANTİNA’DA

Yerel kaynaklar ve vakalar Suriye’de savaş alanında virüsün yayıldığını doğruladı. Hem cihatçılar arasında hem Suriye Ordusu’nda hem de Türk askerinde virüs tespit edildi.





Üç Türk askerinde corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Bu askerlerin önce Reyhanlı’ya oradan da Gata’ya sevk edilerek karantinaya alındıgı ileri sürülüyor. Bir hafta önce yaşandığı belirtilen bu olaydan sonra sağlıklı bir test taraması yapılamadığı için kaç askere virüsün bulaşıp bulaşmadıgı bilinmiyor.





GRİP ŞİKAYETİYLE GİTMİŞLERDİ

Üç askerin ağır grip şikayeti ile tedavi altına alındığı ancak yapılan tetkikler sonucu corona virüsünün tespit edildiği belirtiliyor. Suriye’de hijyen koşullarından yoksun şekilde nerdeyse haftada bir banyo yapıldığı ve konservelerle beslenme ihtiyacının karşılandığı savaş alanında corona virüsü riskinin yüksek olduğu ve daha cok taşıyıcının olabileceği tahmin ediliyor.





Askerlere virüsün ÖSO mensuplarından veya cihatcılardan bulaşmış olabileceği üzerinde duruluyor. TSK’nın savaş alanına daha çok sağlık personelini gönderdiği belirtilirken, Genel Kurmay Başkanlığı’nın durumu geçtiğimiz salı günü Savunma Bakanlığı ile paylaştığı belirtiliyor. Bölgede görev yapan bir sağlık çalışanı virüsün askerler arasında yayılma onranının çok yüksek olduğunu, acil önlemler alınmazsa vahim sonuçların ortaya çıkabileceğini söylerken, durumu hem kriz masasına hem de TSK’ya rapor ettiklerini belirtiyor. Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış gözlem noktalarında ise durumun tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Çünkü kapsamlı testler yapılamıyor, sağlık personeli rahat bir şekilde gözlem noktalarına gidip gelemiyor.





Corona cephede sadece Türk askeri arasında paniğe yol açmış değil. Suriye Ordusu da büyük ölçüde etkilenmiş durumda ancak hastalık oranını gizli tutmaya çalıştığı belirtiliyor. Yerel bağımsız kaynaklar ise karantinaya alınmış 30 dan fazla Suriye askerinin bulunduğunu ileri sürüyor. Bunların cephe gerisine çekildiği ve sağlık taramasına yoğunluk verildiği belirtiliyor.





CEPHEDE CORONA PANİĞİ

Virüsü İran’dan Suriye’ye geçen milis güçlerin de taşımış olabileceği üzerinde duruluyor. Milis güçler dönüşümlü olarak Esed güçlerine yardım ediyor.





Türk askerlerinin virüsü kontakta olduğu gruplardan kaptığı tahmin ediliyor. Çünkü zaman zaman İdlib’e cihatçı geçişleri hala devam ediyor. Afganistan, Pakistan, Uygur kökenli cihatçılar yer yer TSK ile hareket ediyor. Cephede corona virüsü taşıyıcı sayısı hakkında net bir bilgi yok. Pozitif taşıyıcıların ortaya çıkması üzerine TSK şüpheli taşıyıcı gördüğü ÖSO militanlarını bazı köylere gönderdiği de gelen bilgiler arasında. Rusya cephesinde ise net bir bilgi yok.





Yıllardır süren savaş İdlib’te kilitlenmişken corona virüsü tüm tarafları paniğe sevketmiş durumda. Esed güçleri mevzilerini korurken Türkiye ise Moskova Mutabakatı ile çekilme takvimini zaten işleme koymuştu. Belki de corona virüsü bu takvimi hızlandırır ya da savaş hastalıkla birlikte şiddetlenerek devam eder.