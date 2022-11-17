Samanyolu Haber /Gündem / Cepheye gönderilecek acemi Rus askerlerin aileleri ayaklandı /17 Kasım 2022 11:58

Cepheye gönderilecek acemi Rus askerlerin aileleri ayaklandı

Seferberlik kapsamında cepheye gönderilecek acemi Rus askerlerin aileleri kocalarının ve çocuklarının Ukrayna’daki savaşa gönderilmesini engellemek için harekete geçti.

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Rus medyası Verstka’nın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, seferberlik kapsamında askere alınan ve yeterli eğitim görmeden cepheye gönderilmek istenen asker aileleri Ukrayna sınırına yakın Belgorod askeri garnizonunun önünde gösteri yaparak acemi askerlerin cepheye gönderilmesine karşı çıktı.

Yeterli eğitim almayan ve silahları olmayan askerlerin cepheye gönderilmesine tepki gösteren kadınlar gerekirse Ukrayna’daki cepheye giderek eşlerini buradan alacaklarını ifade etti.

BBC’de yer alan bir habere göre ise başka bir grup asker yakını çocuklarını cepheden kurtarmak için Kursk üzerinden Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’nın Lugansk şehrine gitti.

Askerlerin olumsuz koşullarda aç ve kötü muameleyle karşılaştığını ifade eden aileler, savaşmak istemeyen askerlerin dövülerek hapse atıldıklarını ifade etti. Protestoya katılan bir kadın “Ukraynalılar bizim çocuklarımızı yenemezler ama kendi birliklerimiz yener. Sadece öldürülüyorlar. Çocuklarımız buraya sadece oyuncak olarak getirdiler.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde çoğu acemilerden oluşan ve cepheye gönderilen askeri birliğin tamamına yakını ağır kayba uğramıştı. Bunun üzerine asker aileleri durumu askeri savcılıklara ve basına taşımış ve şikayetlerini dile getirmişti.
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