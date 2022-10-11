Cepten konuşma cep yakıyor

Artık sabit telefonların yerini alan ve birçok farklı uygulama ile gündelik hayatın da bir parçası haline gelen cep telefonu tarifelerine yeni bir zam yapıldığı aktarıldı.





Bu son artışla birlikte söz konusu tarifelere bir yıl içinde gelen zam oranının da yüzde 77'yi bulduğu belirtildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değişikliğe gidildi. mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değişikliğe gidildi.





YILLIK ARTIŞ YÜZDE 77!





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nin Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 1.23 TL’den 1.55 TL’ye yükseldi.Bu ücret 1 Ekim 2022 tarihinde 87.53 kuruş idi. Diğer bir ifadeyle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 77 artmış oldu.