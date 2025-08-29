Samanyolu Haber /Gündem / Çerçioğlu'nu protesto için asılan pankart mahkemelik oldu /29 Ağustos 2025 00:42

Çerçioğlu'nu protesto için asılan pankart mahkemelik oldu

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP'ye geçmesinin ardından Efeler İlçe Başkanlığı binasına asılan pankart sebebiyle ifadeye çağırıldı.

SHABER3.COM

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesinin ardından Efeler İlçe Başkanlığı binasına asılan ve üzerinde “Haram olsun” yazılı pankart nedeniyle ifadeye çağırıldı.

CHP’den belediye başkanı seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu geçtiğimiz haftalarda partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçmişti.

Sözcü'nün haberine göre, Çerçioğlu’na tepkiler yükselirken Efeler İlçe Başkanlığı binasına Çerçioğlu’nun resmedildiği ve üzerinde “Haram olsun” yazılı pankart asılmıştı. Pankart nedeniyle CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, ifadeye çağrıldı. Gündoğdu, Aydın Emniyeti'nde ifade verdi.

İfade sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gündoğdu, şunları kaydetti:

- Bugün erken saatlerde Aydın Emniyeti Güvenlik Şube Birimi tarafından aranarak bir ifadem olduğu bilgisi verildi. Efeler İlçe Başkanlığına asılan pankarttan dolayı şikayet edildiğimi ve bu yüzden ifadeye çağrıldığımı öğrendim. Herkes bilsin ve aklından çıkarmasın ki, partimize gönül verir gibi gözüküp döneklik yapanlarla kimse bizi karıştırmasın!

- Koltuk uğruna mücadelesini satıp yol arkadaşlarının hakkını yiyenlere hiç benzetmesin! Bir değil bin ifade olsa gider verir ve haklı davamızdan bir adım geri atmayız, bir santim eğilmeyiz! İfade sırasında ve sonrasında bizleri gayet iyi ağırlayan ve nazik yaklaşımları için değerli Emniyet Teşkilat Güvenlik Şube birimine teşekkürlerimi sunuyorum. Mücadelemizi hak için verecek, hakkımız olan geleceği geri alacağız!
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çerçioğlu'nu protesto için asılan pankart mahkemelik oldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:37:16