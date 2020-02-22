Samanyolu Haber /Gündem / Ceren Damar'ın katilini savunan AKP'li avukata kararı /22 Şubat 2020 15:04

Ceren Damar'ın katilini savunan AKP'li avukata kararı

Ankara Barosu yönetim kurulunun akademisyen Ceren Damar Şenel'in ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak ile ilgili olarak disiplin soruşturması kararı aldığı öğrenildi.

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Ankara Barosu, Ceren Damar davasında sanık avukat Vahit Bıçak hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Barosu yönetim kurulunun akademisyen Ceren Damar Şenel'in ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak ile ilgili olarak disiplin soruşturması kararı aldığı öğrenildi. Bıçak'ın savunmasında kullandığı büyük tepki çeken Şener ile ilgili ifadeleri soruşturma konusu yapılacak. Baronun 7 Ekim 2019'da da Bıçak ile ilgili soruşturma açtığı ancak Bıçak'ın müvekkilinin cezaevinden baro yönetimi hakkında "Savunma hakkım kısıtlanıyor" dilekçesi gönderip suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
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