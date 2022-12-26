'Çerkes Cengiz'in peşinde gezen hayalet kim?

'BEN BİR PROJEYDİM'

Sosyal medyada kendini 'uçak ve uzay mühendisi', 'off shore - otodrag - supercars şampiyonu' ve 'Silahsan CEO'su' olarak tanıtan, kamuoyunda kısaca 'Çerkes Cengiz' olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.Olayda kendisi ve şoförü Cem Saka'nın yaralanırken, saldırganlar henüz tespit edilemedi.Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, yaşananlarla ilgili Şıklaroğlu'yla konuştu; görüşmeyi okurlarına şöyle aktardı:"(...) Silahlı saldırıyı sordum. Bunun ilk saldırı olmadığını, 2 Nisan’da nişanlısı yanındayken aracına ateş açıldığını anlattı. Bu olayda kimsenin yaralanmadığını belirttikten sonra 'İçinde kadın olan araca ateş açılır mı? Ben kişileri bulmak için özel dedektifler tuttum, araştırdım ama sonuç alamadım' dedi.Beykoz’daki son saldırıyı yapanların da yakalanmadığını anlatan Şıklaroğlu, 'Peşimde bir ‘hayalet’ var. Kim olduğunu tespit etmeye çalışıyorum. Benim çok düşmanım var ama hiçbiri içinde kadın olan araca ateş açacak kadar alçak değildir' diyor.'Siz mafya babası mısınız' sorusuna ise 'Kesinlikle hayır' diye yanıt veriyor. İnternette çizdiği portreyi anlatınca sinirleniyor ve beni art niyetli olmakla suçluyor. Yanıt vermiyor. Sadece 'Ben bir projedeydim ama yarım kaldım. Onların benden istediklerini yapmaya ahlakım el vermedi' diye konuşuyor.Silah şirketi ve büyük ortaklık iddialarıyla ilgili ise '15 Temmuz’dan sonra bütün işlerimiz bitti' diye konuşuyor. 2019’dan beri emekli olduğunu ve bir iş yapmadığını savunuyor. Ama kısa süre sonra kendisine yönelik saldırıyla ilgili Youtube’a yüklediği videonun başlığı şu: 'Seni karım yapacağım.'Yurt dışına çıkmayı planladığını ama artık bu saldırının faillerini bulmak için Türkiye’de kalacağını söylüyor."