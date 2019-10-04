Çernobil yıllar sonra ziyarete açılıyor

Dünyanın en yıkıcı nükleer felaketinin yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali’ndeki 4. reaktörün kumanda odasının kapıları ziyaretçilere açılacak.





Ukrayna hükümeti, felaketin yaşandığı bölgeyi daha turistik hale getirmek için tesisi ilk defa ziyarete açacak. Bu yürütülen daha büyük bir projenin parçası olarak uygulanacak.





Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in temmuzda duyurduğu planlar arasında yürüyüş ve su yolları, cep telefonları için daha kaliteli bir kapsama alanı ve görüntü alma kısıtlamalarının kaldırılması da bulunuyordu.





Bir zamanlar nükleer santral olan yerin kumanda odası, Nisan 1986'da mühendislerin bir güvenlik testi kapsamında reaktörün soğutma pompalarını kapattığı bölüm. Bunu takiben meydana gelen patlama ilk anda en az 28 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmış ve bölge radyoaktif kirlenmeye maruz kalmıştı.





Siteyi turistik bölge haline getirmeye yönelik yakın tarihli planlardan önce, ziyaretçiler santrali yalnızca dışarıdan görebiliyordu. Buraya gelenler ayrıca tüyler ürperten terk edilmiş Pripyat kentinin yıkık binalarını ve hiç kullanılmamış dönme dolabını ziyaret edebiliyordu.





Kazanın ardından 50 bin kişilik nüfusun tamamı tahliye edilmiş ve Pripyat hayalet şehre dönüşmüştü.





Ancak 21 yeni turist güzergahının tanıtımının bir parçası olarak kontrol odasını ilk ziyaret edenler gazeteciler oldu.





Otuz altı bin ton ağırlığındaki çelik koruyucu kalkanın altında yer alan odada, orijinal ekranlar ve kumanda düğmelerinin bulunduğu paneller hala duruyor.





Aşırı radyasyona maruz kalmaması için ziyaretçilere içeride yalnızca birkaç dakika tanınıyor: Odaya girmeye cesareti olan herkese solunum maskesi, kask ve koruyucu giysiler veriliyor.





Tesisin içinde halen 200 ton radyoaktif yakıt bulunduğu tahmin ediliyor.





Ancak artan ziyaretçi sayısına bakıldığında bu tahminlerin burayı ziyaret edecek kişileri caydırma ihtimalinin epey düşük olduğu görülüyor.





Independent Türkçe'den Helen Coffey'in haberine göre halihazırda yükselişte olan turist sayısı, mayısta izleyicilerle buluşan HBO'nun meşhur dizisi Chernobyl'le beraber daha da arttı. Bu yıl 87 binden fazla kişi Çernobil'i ziyaret etti: 2018'de bu sayı 72 bindi.





Daha önce “Çernobil, Ukrayna markasının olumsuz bir parçasıydı. Bunu değiştirmenin vakti geldi. Turistler için yeşil bir koridor oluşturacağız. Çernobil bu dünyada insan yapımı büyük bir felaketten sonra doğanın yeniden doğduğu farklı bir yer” diye konuşan Zelenskiy şunları söylemişti:





Burayı tüm dünyaya göstermeliyiz: bilim insanlarına, ekolojistlere, tarihçilere ve turistlere.