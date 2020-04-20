Çernobil'de ki yangın söndürülemiyor!

Bölgede radyasyonun arttığı, bazı hesaplara göre 16 katına çıktığı belirtilirken, 1400 itfaiyeci yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar.Nükleer tesise 70 km uzaklıktaki Ukrayna‘nın başkenti Kiev duman altında kalırken insanların nefes almakta güçlük çektiği bildirildi.





AVRUPA TEHDİT ALTINDA





Doğudan esen rüzgarlar, yangının neden olduğu dumanı Almanya ve orta Avrupa‘ya doğru sürüklüyor.Yangın, bir hafta önce santralin çok yakınlarına da sıçramıştı. Yangının 15 yerde çıktığı, bunlardan ancak altısının söndürülebildiği açıkladı.





ÇERNOBİL’DE NE OLMUŞTU?





Çernobil Faciası, 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği’ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali’nin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen nükleer kazadır.





Kaza, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği’ne göre bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kazalardan biridir. Çernobil felaketi, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğinde en yüksek sınıflandırma oranı olan 7 ile ölçeklendirilmiştir.





Bu sınıfta ölçeklendirilen yalnızca iki nükleer felaket bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çernobil felaketi, diğeri ise 2011 yılında meydana gelen Fukuşima Nükleer Santrali kazalarıdır. Felaket maliyeti ve kayıpları açısından tarihin en kötü iki nükleer felaketinden birisidir.





Kaza sonrası 500.000’den fazla işçi nükleer faciaya müdahalede bulunmuş ve birçoğu radyasyona maruz kalmıştır. Tahmini olarak yapılan masraf ise 18 milyar ruble olmuştur. Meydana gelen kaza esnasında 31 kişi ölmüştür fakat çok büyük bir alana yayılan radyasyon neticesine uzun vadede sonuçlarının daha ağır olduğu değerlendirilmektedir.