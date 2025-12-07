Samanyolu Haber /Dünya / Çernobil'de kırmızı alarm: 'Felakete yol açabilir' /07 Aralık 2025 10:53

Çernobil'de kırmızı alarm: 'Felakete yol açabilir'

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif sızıntının önlenmesi için inşa edilen çelik yapının şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğünü açıkladı. Duruma aciln müdahale edilmesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından Ukrayna'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntının önlenmesi amacıyla inşa edilen ‘Yeni Koruma Kalkanı'nın’ şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğü ve dış kaplamasında yangın çıktığı bildirildi.

TEMEL GÜVENLİK İŞLEVİ BİLE YOK
Geçen hafta IAEA müfettişlerinin değerlendirmesini tamamladığı kaydedilen açıklamada, yapının artık temel güvenlik işlevini yerine getiremediği aktarıldı. Açıklamada, çatıda sınırlı da olsa geçici onarımların yapıldığı fakat nükleer güvenliğin sağlanması için kapsamlı restorasyona ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Zaporijyya Nükleer Güç Santrali'nin de çatışmalar sırasında savaşın başlamasından bu yana 11’inci kez tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Kesintinin yarım saat sürdüğü vurgulanan açıklamada, santralin 330 kv güç hattına yeniden bağlandığı ancak 750 kV'lık hattın hala kesik durumda olduğuna dikkat çekildi.
