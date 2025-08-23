Samanyolu Haber /Dünya / Çernobil'de patlama sesleri /23 Ağustos 2025 11:31

Çernobil'de patlama sesleri

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nde dün sabah uçaksavar kaynaklı patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

UAEA’nın Zaporijya Nükleer Santrali ve Çernobil Nükleer Santrali’ndeki duruma ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

“(Dün) Perşembe sabahı, Çernobil’deki UAEA ekibi çok sayıda patlama sesiyle uyandı.

Daha sonra, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Yasak Bölge’de birkaç dron tespit edildiği ve ekibin duyduğu seslerin uçaksavara ait olduğu belirlendi.”

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislerin yakınında bildirilen dron hareketlerinin artmasından derin endişe duyduğunu vurguladı ve şöyle dedi:

“Nükleer bir kazayı önlemek için askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesi çağrımı yineliyorum.”
Çernobil'de patlama sesleri

