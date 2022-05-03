“Cesaret Ödülü”lü Enes Kanter’e bir ödül de Oslo’dan

İnsan haklarına hassasiyetiyle bilinen NBA yıldızı Enes Kanter Freeedom, Çin’in Uygur ve Tibet politikalarına ilişkin açıklamaları sonrası takımsız kaldı. Kariyeri pahasına geri adım atmayan ünlü basketbolcu, layık görüldüğü “2022 Cesaret Ödülü”nü Cenevre’de düzenlenen törenle aldı.





İsviçre’de, Uluslararası insan hakları örgütünden oluşan komisyon tarafından, Çin’de zulme uğrayan Uygurların sesini dünyaya duyurmak için kariyerini riske atan ünlü basketbolcuya bir ödül de Norveç’ten geldi. Enes Kanter, ABD merkezli İnsan Hakları Vakfı (HRF) ile Norveç merkezli Oslo Özgürlük Forumu tarafından Vaclav Havel Kreatif Muhalefet Ödülü’ne layık görüldü. Kanter ödülünü 25 Mayıs’ta Oslo’da alacak.





NBA’DEKİ ÇİN PAZARI KORKUTTU

Kanter Freedom, son yıllarda dünyanın değişik bölgelerinden zulüm görenlerin güçlü sesi oldu. NBA kariyerini riske atmayı göze alıp Çin’in Uygular’a uyguladığı soykırımı güçlü şekilde dile getirdi. Takas döneminde Boston Celtics’den, Houston Rockets’e gönderilen Enes Kanter, Rockets’in kendisini serbest bırakmasıyla takımsız kaldı.





ABD’deki çok sayıda senatör, gazeteci ve spor yorumcusu NBA’nin, Çin’deki pazar payını düşünerek Kanter’i devre dışı bıraktığını söyledi.





Zulme karşı tutumu yüzünden, NBA’ye bir süre uzak kalmak zorunda olsa da Enes Kanter Freedom, insan hakları örgütlerinin takdir ve desteğini görüyor.