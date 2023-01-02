Samanyolu Haber /Gündem / "Cesaretiniz varsa mücadelenizi sandıkta verin" /02 Ocak 2023 15:04

"Cesaretiniz varsa mücadelenizi sandıkta verin"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy-Yıldız kesiminin açılışında kendisine yönelik başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. İmamoğlu, iktidara sandığı işaret etti.

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Ekrem İmamoğlu, İBB yönetimi süreci hakkında kendisi hakkında açılan ve siyasi soruşturmalar olduğu gerekçesiyle iktidara tepkilere neden olan soruşturmalara tepki gösterdi. İmamoğlu, "İstanbul'u yönetmekte başarısız olsaydık bu kadar aceleci, bu kadar agresyonu yüksek bir süreci önümüze koymazlardı. Görev süremin bitimine 13-14 ay gibi bir süre kaldı. Biraz daha bekleyip yerel seçimlerde çok çalışarak bizi yenilgiye uğratma konusunda erdemli bir süreci ortaya koyup yönetime gelmeyi düşünebilirlerdi. Aceleleri, mecburiyetleri var. 2024'te yerel seçimlerden önce İBB'nin yönetimini ele geçiremezlerse İstanbullunun bu görev bir daha onlara vermeyeceğini bugünden görüyorlar, bugünden kestiriyorlar" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"KENDİLERİNİ REZİL ETMEMİŞ OLURLARDI"
Bugün eğer bu başarımız, performansımız, bütün engellere rağmen iş yönetme, iş üretme becerimiz olmasaydı kesinlikle bu acayip soruşturmalarla biz karşı karşıya kalmazdık. Biz İstanbul'u yönetmekte başarısız olsaydık bu kadar aceleci, bu kadar agresyonu yüksek bir süreci önümüze koymazlardı. Görev süremin bitimine 13-14 ay gibi bir süre kaldı. Biraz daha bekleyip yerel seçimlerde çok çalışarak bizi yenilgiye uğratma konusunda erdemli bir süreci ortaya koyup yönetime gelmeyi düşünebilirlerdi. Kendi seçmenlerinden 'bu kadarı da olmaz' diye tepki alan, tabiri caizse bu kadar seviyesi düşük bir biçimde uğraşı, soruşturma gibi kötü işlere de imza atmamış, kendilerini rezil etmemiş olurlardı. Aceleleri, mecburiyetleri var. Şunu görüyorlar: 2024'te yerel seçimlerden önce İBB'nin yönetimini ele geçiremezlerse İstanbullunun bu görev bir daha onlara vermeyeceğini bugünden görüyorlar, bugünden kestiriyorlar. Onun için sandıkta yenemeyecekleri bu anlayışı bu süreci başka türlü nasıl alt ederiz, nasıl ortadan kaldırırız bakış açısıyla hareket ediyorlar. İstanbullunun bizim yönetimimizden ne kadar memnun olduklarını sokakta, pazarda, yaptıkları anketlerde onlar da görüyorlar, inceliyorlar. 

"BİR KEZ DAHA UYARIYORUM"
Kaybedecekleri genel seçimleri de kendi lehlerine çevirme çabası içerisindeler. İstanbul'u, İBB'yi kendi şahsi mülkleri olarak gördükleri için kaybetmeyi kabullenemiyorlar. Beni odak olarak görseler de karşılarına aldıkları İstanbul'un 16 milyon insanı, güzel ülkemizin demokrasiye inanmış 85 milyon insanıdır.

Ben kötü uygulamaları yapanları bir kez daha uyarıyım. Sonucu belli yolda, yaptığınız bu yanlışlarla bir çıkmaz sokağa girmek üzeresiniz. Mertlikten, yiğitlikten nasibini almamış bu yöntemleri derhal bırakmalısınız, elinizi yargıdan derhal çekin, yargıyı bağımsız bırakın. Derdinizi sandıkta halledecek kadar cesaretiniz, haysiyetiniz varsa çıkın bütün mücadelenizi sandıkta verin. Seçimden önce bir şamar daha yemeleri lazım, o da hizmet şamarı olacak. 

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