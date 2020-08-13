Cesetler sokakta yakılıyor!

İngiltere'de yayımlanan The Guardian'da yer alan habere göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına bağlı ölümlerin gittikçe arttığı Bolivya'da cenaze masraflarını karşılayamayan aileler için gezici krematoryum geliştirildi.





Gezici krematoryumu geliştiren mühendis Carlos Ayo, bir ceset yakma işleminin 40 dakika sürdüğünü, günde 40 ceset yakılabileceğini söyledi.







BELEDİYELER SİPARİŞ ETTİ





Ayo, Bolivya'da bazı yerel yönetimlerden sipariş aldığını, pek çok yerde ölü sayısının kontrol edilemez boyutlara ulaştığını söyledi.





Ölülerin yakılmasının mecburi kılındığı Bolivya'da seyyar krematoryumlar da kullanılıyor.





Bolivya'da krematoryumların yalnızca büyük şehirlerde bulunduğunu, ancak mevcut krematoryumların kapasitesinin dolduğu belirtildi.





Bazı şehirlerde ailelerin cesetleri günlerce evlerinde tuttuğu, sokaklarda cesetlerin bulunduğu Bolivya'da Sağlık Bakanlığı artan ceset sayısı sebebiyle ölülerin yakılması zorunluluğunu getiren bir yasa yürürlüğe soktu.