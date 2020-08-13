Samanyolu Haber /Dünya / Cesetler sokakta yakılıyor! /13 Ağustos 2020 08:57

Cesetler sokakta yakılıyor!

Güney Amerika'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ölümleri artarken, bölgenin en yoksul ülkelerinden biri olan Bolivya'da mühendisler cesetleri yakmak için kullanılmak üzere gezici krematoryum geliştirdi.

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İngiltere'de yayımlanan The Guardian'da yer alan habere göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına bağlı ölümlerin gittikçe arttığı Bolivya'da cenaze masraflarını karşılayamayan aileler için gezici krematoryum geliştirildi. 

Gezici krematoryumu geliştiren mühendis  Carlos Ayo, bir ceset yakma işleminin 40 dakika sürdüğünü, günde 40 ceset yakılabileceğini söyledi. 

BELEDİYELER SİPARİŞ ETTİ

Ayo, Bolivya'da bazı yerel yönetimlerden sipariş aldığını, pek çok yerde ölü sayısının kontrol edilemez boyutlara ulaştığını söyledi. 

Ölülerin yakılmasının mecburi kılındığı Bolivya'da seyyar krematoryumlar da kullanılıyor.

Bolivya'da krematoryumların yalnızca büyük şehirlerde bulunduğunu, ancak mevcut krematoryumların kapasitesinin dolduğu belirtildi. 

Bazı şehirlerde ailelerin cesetleri günlerce evlerinde tuttuğu, sokaklarda cesetlerin bulunduğu Bolivya'da Sağlık Bakanlığı artan ceset sayısı sebebiyle ölülerin yakılması zorunluluğunu getiren bir yasa yürürlüğe soktu. 
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