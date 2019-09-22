Çeşme- Alaçatı Havalimanı’ndan geriye tabela kaldı

Yolcu garantili ihalesi 20 Nisan 2018’de yapılan Çeşme-Alaçatı Havalimanı’nın projesi tamamen durdu. Çeşme- Alaçatı Havalimanı ihalesi 18 milyon 900 bin Avro bedelle Terminal AŞ kazanmıştı. Yolcu garantili havalimanı için devlet, ihaleyi alan şirkete 25 yılda 1 milyar 400 bin dolar ödeyecekti.





Sözcü’nün haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın “Yapımına başlandı” dediği ancak daha sonra iptali gündeme gelen Çeşme Alaçatı Havalimanı’nda, yaşanan son gelişmeler Meclis gündemine de taşındı. İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Gittik gördük, Çeşme’ye gerçek anlamda turist getirecek havalimanı bir tabela, bir konteynerden ibaret. Ne inşaat var ne de işçi. Havalimanı yapılacak alanda dikili bir tabela ve konteynerden başka hiçbir şey yok” dedi.









Türkkan, Çeşme Alaçatı Havalimanı’nı TBMM gündemine taşımış ve projenin durumunu Bakan Cahit Turhan’a sormuştu. Turhan, soru önergesine verdiği yanıtta, “Çeşme Alaçatı Havalimanı’nın yer teslimi 25 Haziran 2018 tarihinde yapılarak yapımına başlanılmıştır. Havalimanının yatırım süresinin tamamlanacağı tarih ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır” ifadelerine yer verdi.





Terminal Yapı ve Ticaret AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Alp Delimollaoğlu, Çeşme’de inşaatı süren Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havalimanı’na ilişkin geçen ay yaptığı açıklamada, “Sözleşmenin herhangi bir şekilde iptali veya fesih durumu yok. DHMİ’ye 25 yıllık işletme döneminde ihtiyaç duyulabilecek ilave alanlar için vermiş olduğumuz master plan sonrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bölgede başkaca tasarrufu olabileceği gerekçesiyle talep edilen revize plan sunulmuştur ve onayı beklenmektedir” demişti.