Çeşme'de hortum dehşeti: 16 yaralı!

İzmir'in Çeşme ilçesi sabahın erken saatlerinde hortum dehşetini yaşadı. İlçede bazı araç ve tekneler de hortum ve fırtınadan zarar gördü.





İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, şahsi Twitter hesabında, Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü, durumun stabil olduğunu kaydetti.





ARABALARI 8-10 METRE HAVAYA KALDIRIP BİNALARIN ÜZERİNDEN AŞIRMIŞ







İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu. Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirterek, şunları söyledi: "Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vak'a yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor."

Hortum arabaları metrelerce havaya yükseltip yere savurdu.





Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü bildirdi.





İzmir'e gelmek için Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti sebebiyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve Ankara'ya geri döndüğü öğrenildi.







İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER: ZARAR BÜYÜK





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabında, "Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında." ifadelerini kullandı.





Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise, "Yeryüzündeki cennet Çeşme akşam 09:00 sularında cehennemi yaşadı." ifadelerini kullandı.







Bazı ahırlarda çatıların uçtuğunu aktaran Oran, "Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.





Çiğli ilçesinde de kuvvetli yağış, su baskınlarına sebep oldu. İlçede parke taşlı bir yol yağış sebebiyle çöktü.







Bazı araçlar zarar gördü. Torbalı ilçesinde de kuvvetli rüzgâr bazı binaların çatılarına zarar verdi.





Kuvvetli fırtına sebebiyle Alaçatı Port inşaat alanında bulunan kule vincin devrildiği bildirilen açıklamada, "Vincin üzerine devrildiği konteynerde kalan 16 inşaat işçisi çeşitli yerlerinden yaralandı. 1 kişi de açık ayak kırığı var. Yaralanan 16 işçi Çeşme Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. İlçe genelinde farklı marka ve modellerde 10 araç hasar gördü. Marinada demirli 4 tekne battı. 1 teknede ağır hasar oluştu." denildi.





KARŞIYAKA'DA DERELER TAŞTI





İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sağanak yağmur sebebiyle dere taştı, onlarca evi su bastı. Mahalle sakinleri, hemen her yağmurda evlerini su bastığını belirtti.





Örnekköy Mahallesi'nde bulunan İZSU'ya ait derenin debisi yağış sebebiyle yükseldi. Suların yükselmesinin ardından 7554 Sokak sel sularının taşıdığı balçığa bulandı.





Mahalle sakinleri evlerine dolan suları tahliye ederken hemen her yağışta aynı manzara ile karşılaştıklarını belirterek, tedbir alınmamasına tepki gösterdi.