Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti!

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.
TAHLİYELER BAŞLADI
Halktv.com'da yer alan habere göre rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti.
Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.