Samanyolu Haber /Gündem / Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti! /15 Temmuz 2024 17:06

Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti!

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki ekipler yangını kontrol almaya çalışırken alevlerin arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

İzmir'in Çeşme ilçesinde Deliklikoy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Halktv.com'da yer alan habere göre rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti.

Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:38:11