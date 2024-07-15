Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti!

TAHLİYELER BAŞLADI

Halktv.com'da yer alan habere göre rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Deliklikoy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.