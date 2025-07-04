Çeşme'den sonra Bodrum'da yangın başladı

Yangının kontrol altına alınamadığı öğrenildi.





ULAŞIMA KAPATILAN YOL KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI









BAŞKAN ARAS'TAN ÇAĞRI

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık köyü yakınlarında makilik alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Yangın önce zeytinlik tarım arazilerine ardından ormanı sıçradı.Sözcü'de yer alan habere göre yangına, Pınarcık. Bafa ve Kapıkırı köylülerinin yanı sıra Muğla Bölge Müdürlüğü’ne ait 8 arazöz 40 orman işçisi iki helikopterin müdahaleye başladığı belirtildi. Yangına Bodrum, Milas, Söke ve Karpuzlu ilçelerinden ekipler yönlendirildi.Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Bodrum- İzmir karayolu saat 16.40 itibarıyla kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yangın kontrol altına alınamadı, müdahale devam ediyor.Yangına halen 20 arazöz 5 helikopter 4 uçak, 4 dozer ve 6 su ikmal aracı ile 100'ün üzerinde orman işçisi müdahale ediyor.Bu arada Milas ile Bodrum arasındaki Fesleğen Yaylasında da yangın başladığı belirtildi.Ayrıca, Bodrum - İzmir karayolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras acil yangın çağrısı yaptı.Aras açıklamasında şunları kaydetti:"Değerli Muğlalılar.. Ülkemizdeki ormanlık alanların önemli bir bölümünde yükselen alevler ne yazık ki an itibarıyla Milas İlçemizde de yükseldi.İçinde bulunduğumuz yangın riski yüksek dönem nedeniyle belediyemizdeki tüm izinler kaldırıldı ve belediyemizin itfaiye teşkilatının yanı sıra, inşaat firmalarımızın dozerlerini, kepçelerini, su tankerlerini de organize ederek, 7/24 alarm düzenine geçtik.En değerli varlığımız olan ormanlarımızı alevlerin yok etmemesi için lütfen sizler de hassasiyetiniz ve dikkatinizle bizlere yardımcı olun çünkü, ormanlarımızı korumanın en iyi yolu yangını engellemektir."