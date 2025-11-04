Samanyolu Haber /Gündem / 'Cesurca tabuları yıkmış...': Demirtaş, Bahçeli ve Özel'e teşekkür etti /04 Kasım 2025 18:48

'Cesurca tabuları yıkmış...': Demirtaş, Bahçeli ve Özel'e teşekkür etti

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e teşekkür ettiği bir mektup yayımladı. Demirtaş, Özgür Özel ve ‘tahliyesinin hayırlı olacağını’ söyleyen Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Selahattin Demirtaş mesajında şunları yazdı:

SHABER3.COM

    “Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.
    Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz.
    Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur, bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor. Feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak ortadan çıkacak, burası nettir.


    Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkân ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış.”

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2016 yılında HDP’nin eş genel başkanları, grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve belediye eşbaşkanlarının tutuklandığı 4 Kasım’ın yıl dönümünde Mecis’te yaptığı konuşmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için “Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararı ile ilgili konuşan CHP lideri Özgür Özel ise dokunulmazlıkların kaldırılması hakkında yaptığı özeleştiride, “Partinin bugünkü Genel Başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye’den, Türk milletinden özür diliyorum. Bugünkü Genel Başkan sıfatıyla.” ifadelerini kullanmıştı.


