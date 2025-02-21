Çete lideri, mahkemede avukat kılığındaki saldırgan tarafından öldürüldü

Kadın şüpheli hala firarda. Sanjeewa Kumara Samararathne adlı çete lideri, hakkında yürütülen davalar kapsamında mahkemeye getirildiği sırada vuruldu. Polis, onun birden fazla cinayet vakasında şüpheli olduğunu açıkladı.



ÇETE ŞİDDETİ VE GÜVENLİK SORUNLARI



Başkent Kolombo'daki bu silahlı saldırı, Sri Lanka'da rakip çeteler arasındaki devam eden şiddet olaylarının bir parçası. Yetkililer çete suçlarıyla mücadele sözü verse de bu tür saldırılar devam ediyor. Çete lideri, Eylül 2023'te tutuklanmıştı ve o zamandan beri tutukluydu. Polis, çete liderinin çarşamba günü mahkemeye 12 polis memurunun eşliğinde getirildiğini, saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığını ancak hastaneye varamadan hayatını kaybettiğini açıkladı.



SALDIRGAN VE YARDIMCILARI



Saldırgan olay yerinden kaçmayı başardı, ancak daha sonra polis tarafından yakalandı. Yetkililer ve yerel medya saldırganı farklı isimlerle tanımlasa da polise göre birçok sahte kimlik kullanıyordu. Polis, saldırıya yardım eden kadın şüphelinin 25 yaşındaki Pinpura Dewage Ishara Sewwandi olduğunu belirledi. Yetkililer, kadının yakalanmasına yardımcı olacak bilgi sağlayanlara para ödülü vaat eden bir duyuru yayımladı. Polis, ayrıca saldırıya yardım ettikleri şüphesiyle bir polis memuru ve bir minibüs şoförünü gözaltına aldı.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE HÜKÜMETİN TEPKİSİ



Aynı gün parlamentoda çete şiddetini tartışan milletvekilleri, muhalefetten bir vekilin bu durumu 'büyük bir güvenlik sorunu' olarak nitelendirmesiyle konuyu gündeme taşıdı. Aralık ayında çete suçlarına karşı sert önlemler alınacağına söz veren hükümet yetkilisi Nalinda Jayatissa, "Hükümet, organize suç çetelerinin eylemlerini ciddiye alacaktır," dedi. Olay, mahkemelerdeki güvenlik önlemlerine dair soru işaretleri doğurdu ve yetkililer şu anda güvenlik tedbirlerini gözden geçiriyor. Saldırı sonrası yeni güvenlik protokolleri uygulanmaya başlandı. Özellikle belirli kişilerin mahkemeye getirilmesi sırasında silahlı muhafızların görevlendirilmesi planlanıyor. Adalet Bakanı Harshana Nanayakkara, Perşembe günü yaptığı açıklamada normalde mahkemelerde silahlı güvenlik görevlilerine izin verilmediğini ancak bu uygulamanın gözden geçirildiğini belirtti.



ÇETE HESAPLAŞMALARI



Ülkede bu yıl çete hesaplaşmalarına bağlı olarak en az dokuz kişi silahlı saldırılar sonucu hayatını kaybetti.