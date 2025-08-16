Soykırım operasyonlarının çetelesini tutmuş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde son 10 günde gerçekleştirilen hukuksuz operasyonlarda gözaltına alınan 49 kişiden 39’unun tutuklandığını belirtti.



Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat’ta ev baskınları düzenlendiğini duyurdu.



Yasalarda suç teşkil etmeyen ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin ihlal edildiğine yönelik Türkiye aleyhine yüzlerce karara rağmen soykırım operasyonlarını sürdürmekle övünen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ankesörlü telefon hattından iletişim kurduğu ve Hizmet Hareketi ile irtibatlı kişilere uygulanan hukuksuzlukları sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle 49 kişinin gözaltına alındığını ve 39’unun tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.