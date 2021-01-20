Samanyolu Haber /Dünya / Çeteler Trump tarafından kışkırtıldı /20 Ocak 2021 09:57

Çeteler Trump tarafından kışkırtıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 6 Ocak'ta Kongre binasını işgal eden binlerce Cumhuriyetçinin Başkan Donald Trump tarafından tahrike edildiğine dair değerlendirmelere bir yenisi daha eklendi.

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Yakında yerini Demokratlara bırakacak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Kongre binası (Kapitol) yapılan baskına dair konuştu. 

"Çeteler yalanlarla beslendi. Başkan (Donald Trump) ve başka güçlü insanlar tarafından kışkırtıldılar." diyen McConnell yaşananlarda Donald Trump'ı sorumlu gösterdi.

The Hill'de yer alan habere göre, 6 Ocak'ta Kapitol baskınından sonra ilk defa toplanan Senato oturumunda konuşan Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri McConnell "Senato son toplandığında, Kapitol'u Kongre'nin görevini yapmasını engelleyen şiddetli suçlulardan geri almıştık." ifadelerini kullandı. 

TRUMP'IN AZLEDİLMESİ İÇİN OYLAMA 

McConnell'ın açıklamaları Trump'a yönelik Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen azil suçlamalarından sonra görüşecek Senato'nun kararı açısından önem taşıyor. 

McConnell, Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya Trump'ın azil dosyası ulaştığında hangi noktada duracağına dair henüz açıklama yapmadı. 
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