Çeteler Trump tarafından kışkırtıldı

Yakında yerini Demokratlara bırakacak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Kongre binası (Kapitol) yapılan baskına dair konuştu.
"Çeteler yalanlarla beslendi. Başkan (Donald Trump) ve başka güçlü insanlar tarafından kışkırtıldılar." diyen McConnell yaşananlarda Donald Trump'ı sorumlu gösterdi.
The Hill'de yer alan habere göre, 6 Ocak'ta Kapitol baskınından sonra ilk defa toplanan Senato oturumunda konuşan Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri McConnell "Senato son toplandığında, Kapitol'u Kongre'nin görevini yapmasını engelleyen şiddetli suçlulardan geri almıştık." ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN AZLEDİLMESİ İÇİN OYLAMA
McConnell'ın açıklamaları Trump'a yönelik Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen azil suçlamalarından sonra görüşecek Senato'nun kararı açısından önem taşıyor.
McConnell, Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya Trump'ın azil dosyası ulaştığında hangi noktada duracağına dair henüz açıklama yapmadı.