Çetin Doğan hastaneye kaldırıldı

28 Şubat davasında tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz müvekkilinin hastaneye sevk edildiğini duyurdu.





Çetin Doğan’ı ziyaret için İzmir'e gittiğini söyleyen Ersöz, Doğan’ın sağlık sorunlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini" belirtti:





Ersöz şöyle yazdı:





"Çetin Doğan, bugün de sağlık sorunları nedeniyle Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş. Hastanede olması sebebiyle henüz görüşemedik fakat bu sürecin “etkilerden uzak” ilerlemesini önemsiyoruz. 81 yaşındaki Müvekkilimizin sağlık sorunları gözardı edilmemeli."

Ne olmuştu?

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 80 yaşın üzerindeki eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak, emekli Korgeneral Yıldırım Türker ve emekli Koramiral Aydan Erol, Yargıtay’ın kararı onaması ile tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.





Çetin Doğan için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan infaz durdurma başvurusu, “vücut bütünlüğü ya da ruhsal bütünlüğü önemli ve hayati ölçüde etkileyecek sağlık sorununun bulunmadığı” gerekçesiyle reddedilmişti.