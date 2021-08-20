Samanyolu Haber /Gündem / Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde /20 Ağustos 2021 10:49

Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde

Yaz aylarını Bodrum’da geçiren iki eski paşadan Çetin Doğan Bodrum’da, Çevik Bir ise Bodrum-Milas karayolunda TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı.

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28 Şubat’ın eski komutanları hakkında verilen yakalama kararının ardından işlemleri tamamlanan Çevik Bir ve Çetin Doğan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cezaevine girmeden önce Covid-19 testi için hastaneye getirilen Çetin Doğan polislerin eşliğinde zor yürürken, Çevik Bir daha dinç göründü. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covid-19 testleri tamamlanan 28 Şubat’ın iki eski komutanı ayrı ayrı araçlarla Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirildiler.

Cezaevi önünde araçlar kontrol edilirken aracın kapısını açan Çetin Doğan bir yakınına, “Üzülmesinler. Ben bunu kişisel bir mazeret olarak görmüyorum” dedi.

28 Şubat’ın iki eski komutanı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevine teslim edildiler.
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