Samanyolu Haber /Gündem / Çetinkaya tekrar ifadeye çağrıldı /14 Ekim 2020 15:50

Çetinkaya tekrar ifadeye çağrıldı

66 gün cezaevinde kaldıktan sonra geçtiğimiz 21 Eylül’de tahliye edilen Harbiyeli öğrenci annesi Melek Çetinkaya bir kez daha ifadeye çağrıldı. Çetinkaya, müebbet hapse mahkum edilen 313 askeri okul öğrencisinin sesini duyurmak için yıllardır Ankara sokaklarında eylem yapıyor.

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15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından müebbet hapse mahkum edilen Harbiyeli Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığını kaydetti.

313 ASGARİ OKUL ÖĞRENCİSİNİN SESİNİ DUYURMAK İÇİN…

Çetinkaya, “Kapıya polis geldi az önce. Şüpheli sıfatıyla yine ifadeye çağrılıyorum. Saat 15.00 -16.00 da gelmem istendi” ifadelerini kullandı. Melek Çetinkaya, müebbet hapse mahkum edilen 313 askeri okul öğrencisinin suçsuz olduğunu duyurmak için Ankara sokaklarında yıllardır eylem yapan bir anne.
 
AKİT TV PROGRAMININ ARDINDAN TUTUKLANMIŞTI 

“Askeri öğrencilere adalet istiyoruz” sloganıyla eylem yapan Çetinkaya, Akit TV’de çıktığı programında ardından sözlerinin çarpıtılması sonrası 17 Temmuz 2020’de tutuklanarak konulduğu cezaevinden, 21 Eylül 2020 tarihinde tahliye edilerek çıkmıştı.

Melek Çetinkaya, ‘suç ve suçluyu övme’ suçundan hapse atılmıştı. Ancak Çetinkaya’nın avukatları bu ‘suçun’ hapis cezası gerektirmediğini kaydederek tahliyesini istemiş, ilk kez çıktığı mahkeme heyeti de Çetinkaya’yı tahliye etmişti.
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