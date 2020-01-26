Samanyolu Haber /Dünya / Cevad Zarif, Trump’la dalga geçti /26 Ocak 2020 19:00

Cevad Zarif, Trump’la dalga geçti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Alman dergisi Der Spiegel’e verdiği mülakatta ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Zarif, "Dış politikada kararlar, Fox News haberine ya da Farsça'dan kötü çeviriye göre alınmaz" ifadesini kullandı.

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“İran Dışişleri Bakanı diyor ki, İran ABD ile müzakere etmek istiyor, ama yaptırımların kalkmasını istiyor” paylaşımına Fox News ve One America News Network haber kanallarını etiketleyip “Kalsın, teşekkür” diye yazan ABD Başkanı Donald Trump’a, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’ten sert yanıt geldi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Trump’ın ABD Başkanı olmak için liyakatının bulunmadığını ima eden İran Dışişleri Bakanı, Trump’a dış politika yorumları ve kararlarını Fox News ya da kendi Farsça tercümanları yerine olgulara dayandırmasını tavsiye ettiğini belirtti.

“ÇOK MU FAZLA KELİME VAR?”

“Daha iyi bilgilenmek istiyorsa benim mülakatımın tamamını okuyabilir” diye ekleyen Zarif, Der Spiegel'e verdiği röportajın bağlantısını paylaştı.

Trump’ın bu kadar uzun bir metni okuyacak kapasitesinin olmadığını ima eden İranlı bakan, “Çok mu fazla kelime var, o zaman bunu oku” diyerek söz konusu soru-cevabı alıntıladı.

“ABD, İRAN HALKINA ÇOK BÜYÜK ZARAR VERDİ”

Zarif’in “Kasım Süleymani suikastından sonra ABD ile müzakere ihtimalini dışlıyor musunuz” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

* Hayır, ben insanların yaklaşımlarını değiştirebileceği ve gerçekliğin bilincine varabileceği ihtimalini dışlamam. Bizim için Beyaz Saray’da kimin oturduğu fark etmez. Bizim için önemli olan oradakinin nasıl davrandığıdır.

* Trump yönetimi geçmişini düzeltebilir, yaptırımları kaldırabilir ve müzakere masasına geri dönebilir. Biz hala müzakere masasındayız. Terk eden, onlar.

* ABD, İran halkına çok büyük zarar verdi. Bunu tazmin etmek zorunda kalacakları gün gelecek. Bizde sabır mebzuldur.

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