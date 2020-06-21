İnternet sitemizde çeşitli tarihlerde yayınlanan bir haber ve bir yorum yazısı ile ilgili Kyani Turkey Koz.Ürün. ve Gıda Takviyeleri İth.İhr. Paz.San. Tic.Ltd.Şti. Avukatları aracılığıyla tarafımıza bir cevap ve düzeltme talebi ulaştı. Samanyoluhaber.com olarak bir mahkeme kararı olmaksızın farklı düşüncelere saygının gereği, başkaca mağduriyetlerede sebep vermemek amacıyla gönderilen 'Cevap ve düzeltme ' başlıklı yazıyı aynen yayılıyoruz.









KYANİ’DEN CEVAP VE DÜZELTMEDİR.





Ülkemiz dışında yayın yapmakta olan “Samanyolu haber kanalının internet sitesinde “Kyani Fırsat mı, Tuzak mı?” başlığıyla yayınlanan yazıda, müvekkil Kyani şirketinin ticari itibarını zedeleyen, gerçek dışı bazı haksız iddia ve isnatlara yer verilmiştir. Hiçbir gerçekliği bulunmayan bu iddialara karşılık olarak, iş bu tekzip metnini yayınlayarak kamu oyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Söz konusu haber sitesinde, önce, network marketting sektörünün özellikle dini açıdan ele alındığı ve buna dair farklı ilahiyatçıların görüşlerinin yansıtıldığı başka bir yazı yayınlanarak okuyucu ilgisi konu üzerine çekilmeye çalışılmıştır. İlk bakışta sektörün, sadece dini/fıkhi açıdan ele alındığı izlenimi vererek hukuken mahsursuz gibi görünmeye çalışan haber sitesi, yaptığı müteakip yayınlarla, ilk yayının devamı mahiyetinde bir seri oluşturma gayretine girmiş, yazı içeriğinde de müvekkil Kyani Firmasının açıkça ismini zikrederek, Kyani’ye madde-i mahsusa tayini suretiyle açıkça suç isnadında bulunmuştur. Oysa, bu eylemin bizatihi kendisi suç teşkil etmektedir.

Sözümona haber, “FIRSAT MI TUZAK MI?” başlığıyla sunularak, ulusal ve uluslar arası mevzuata göre yayının hukuka uygunluk kriterlerinden olan “gerçeklik” ve “özle biçim arasındaki denge” kuralları açıkça ihlal edilmiştir. Bu sayede içeriğe sansasyonel bir boyut katılmaya çalışılmış ve okuyucu ilgisi bu habere çekilerek, müvekkilin haklarına yapılan tecavüzün boyutu arttırılmak hedeflenmiştir.





Yayında geçen ve Kyani’nin, Türk Resmi makamlarınca (Güya) Piramid sistemi olarak ilan edildiği iddiası, tümüyle gerçek dışı olup, bu mesnetsiz iddia, tamamıyla müvekkili karalamaya matuf, sorumsuz bir yayıncılık örneğidir.





Öyle ki, gerek Ülkemiz yasal mevzuatında (Tüketici Kanununda ve bağlı yönetmelikte) gerekse Uluslararası Ticaret mevzuatlarında yer alan yasal Network Marketting sisteminin olmazsa olmazı sayılan, “distribütör ağı oluşturma” konusu dahi, sanki illegal bir faaliyet olarak lanse edilmiştir. Oysa, network marketting sektöründe, distribütör ağı kurmadan parekende satış gerçekleştirmenin imkansız olduğu, her türlü izahtan varestedir.

Ticari gayesi ve iştigal konusu “ürün satışı” olan bu şirketlerin, ürünlerindeki fiyat veya reklam politikaları ise her firmanın kendi stratejisi olup, tamamıyla ihtiyari bir konudur. Satılan ürünün cinsinden mahiyetine, hitap ettiği tüketici kitlesine, hatta ticari faaliyetin yürütüldüğü bölgeye göre değişiklik gösterebilecek olan satış, reklam, indirim politikalarının, güya suç delili olarak sunulmaya çalışılması ise, sektör dinamiklerine ve detaylarına hakim olmadan konu hakkında yayıncılık yapmaya tevessül etmenin, cüzi bir tezahürüdür.

Bu kapsamda, haberde, ürünün market ve benzeri mecralarda satışının olup olmaması veya distribütörüne verdiği kar oranı, nihai tüketici veya distribütör adayının bu ticari faaliyeti gerçekleştirmekle umduğu faydaya ve sahip olduğu imkana göre Kyani’nin değişik satış paketleri sunmasını dahi, güya suç vasfı taşıyan eylemlermiş gibi sunulmaya çalışılması, ancak ve ancak kötü niyetli bir karalama düşüncesinin mahsulüdür.





Bu kötüniyetli yaklaşımlara karşı müvekkil firma tüm yasal aklarını kullanarak mücadele etmeye devam edecektir. Kaldı ki, yayındaki basit veya kapsamlı tüm isnatlar, yargı mercilerinde daha önce karara bağlanmış hususlardır.





Nitekim, her sektörde olduğu gibi, network marketting sektöründe de, hemen her firmaya yöneltilen olağan tüketici şikayetlerine elbette müvekkil firma da muhatap olabilmektedir. Müvekkil firma bu şikayetleri hassasiyetle ele alarak sorunsuz bir şekilde gidermektedir.

Öte yandan, resmi makamlara açık şekilde yapılan bu şikayetlere karşı müvekkil her türlü denetime açık şekilde faaliyet yürütmektedir. Nitekim konuya özgü olarak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekonomik Suçlar Savcısı müvekkil firma hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hatta Savcılık nezdindeki bahse konu soruşturma, ekonomik suçlar konusunda uzman olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şubesi marifetiyle büyük bir titizlikle gerçekleştirmiştir. Soruşturma kapsamında, şikayetçilerin olduğu gibi, müvekkil şirket çalışan ve distribütörlerinden yüze yakın kişinin bizzat ifadeleri alınmış, tüm şirket belge ve sistemleri incelenmiş ve denetlenmiştir. Bu şekilde, geniş çapta ve titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, Müvekkil Kyani firmasında en ufak bir suç unsuruna rastlanamadığı tespit edilerek, 02.11.2018 tarihinde “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” (Takipsizlik Kararı) verilmiştir. Bununla da kalınmamış, muhtelif müştekilerce bu karara karşı yapılan yasal itiraz da, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2019/702 D.İş. sayılı Kararı ile REDDEDİLMİŞ ve anılan TAKİPSİZLİK KARARI KESİNLEŞMİŞTİR. Sonuç olarak, tekzibe konu yayında geçen iddialarla birebir benzerlik gösteren iddiaların varid olmadığı, kesinleşmiş yargı kararlarıyla sabit olmuştur.





Hal böyle iken, müvekkil firma hakkındaki kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen, aksi istikamette karalayıcı yayınlar yapılması, sorumlu yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, müvekkilin ticari haklarına vaki bariz bir saldırı mahiyetindedir. Üstelik iddianın, kamuoyunun konu üzerindeki olumsuz tecrübelere dayanan haklı hassasiyeti suiistimal edilerek, adı müvekkil ile aynı cümle içerisinde zikredilmesi dahi mümkün olmayan “Titan”-“Piramit sistemi” gibi benzetmelerle yapılması, yine aynı şekilde kamuoyunun dini hassasiyetleri istismar edilmek suretiyle, saldırıya dini motifler eklenmeye çalışılması, kamuoyunun bu konudaki hassasiyet ve husumetini müvekkil şirkete yönlendirme gayretinden başka bir şey değildir.

Bu ve benzeri saldırılar karşısında müvekkil firma, ulusal ve uluslararası tüm yasal yargı mercileri nezdinde, tüm hukuki hakkını sonuna kadar kullanmakta kararlıdır.

Müvekkil firma, Kyani firması, 2005 yılında Amerika Idaho Falls’ta 3 girişimci ailenin ortaklığı ile kurulmuşken, şu anda dünya üzerinde (Amerika, Japonya, Kanada, Avustralya, Çin, Meksika başta olmak üzere yine İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Norveç, Finlandiya, İsveç, İspanya ve dolayısı ile neredeyse tüm Avrupa’da) 60 ülkede yasal olarak denetlendikten sonra çalışma ruhsatlarını almış ve faaliyet gösteren, ürettiği ürünlerle de insan sağlığına ve varlığına katkıda bulunmayı hedefleyen ABD kökenli uluslara arası bir şirkettir.





Kyani, Network Marketing şirketlerin işlemlerinin hukuka uygunluğunu kanunlarla ciddi bir şekilde denetleyen, özellikle de piramit sistem olup olmadıklarını çok kapsamlı bir şekilde araştıran/inceleyen ve bunun sonucunda faaliyet ruhsatı veren Amerika’da DSA (Direct Sales Association – ABD Doğrudan Satış Birliği) ve Avrupa’da SELDIA (The European Direct Sales Association – Avrupa Doğrudan Satış Birliği) bir üyesidir. Ayrıca faaliyet gösterdiği her ülkenin yasal birimlerince denetlendiği gibi, uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca da düzenli olarak denetlenmektedir. Kyani ürünleri, Japonya’da gıda kodeksi onayı (dünyada gıda kodeks onayının en zor alındığı ülkedir) ve Belçika’da kalite ödülü (2015 Monde Selection Grand Gold Quality Award) almış sağlıklı beslenme ürünleridir.

Kalite ve kurumsallığıyla maaruf olan müvekkil Kyani firması, sektörün en önde gelen firmaları arasındaki yerini gururla muhafaza etmeye devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





Kyani Turkey Koz.Ürün. ve Gıda Takviyeleri İth.İhr. Paz.San. Tic.Ltd.Şti.