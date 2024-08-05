Samanyolu Haber /Ekonomi / Cevdet Yılmaz, tek haneli enflasyon için tarih verdi /05 Ağustos 2024 16:00

Cevdet Yılmaz, tek haneli enflasyon için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun eylül ayında yüzde 50'nin altına ineceğini belirtirken tek hane için ise 2026'yı işaret etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Haziran ayıyla birlikte 'dezenflasyon sürecine' girildiğini öne süren Yılmaz, enflasyonun önümüzdeki ay yüzde 50'nin altına düşeceğini savundu.

TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ İÇİN TARİH

Tek haneli enflasyon için ise 2026'yı hedeflediklerini ifade eden Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir ve dengeli büyüme, istihdam ve ihracat artışı, düşen cari açık ve sıkı kamu maliye politikamızın yanı sıra, yapısal reformları hızlandırarak ekonomide öngörülebilirliği daha da artırmayı hedefliyoruz. Amacımız 2026’da ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon oranıyla buluşturmaktır. Fiyatlar genel seviyesindeki artışı asgari seviyeye indirerek, küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini güçlendirmek ve toplumsal refahı kalıcı olarak artırmak amacıyla programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."
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