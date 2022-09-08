Cevheri Güven bu kez de Ahmet Nazari dosyasını patlattı

Güven, Ahmed Nazari'nin kirli suç ağını, AKP rejimi ile olan rüşvet bağlantılarını, Mehmet Ağar, oğlu Tolga Ağar, Sarallar çetesi, Zehra ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kirli ilişkilerine dair çok kapsamlı bir dosya yayınladı





Cevheri GÜven, videosunun açıklamalar bölümünde, şu başlıkları ön plana çıkardı





Mehmet Ağar'ın Sedat Peker'i ortadan kaldırmak için görevlendirdiği kişi; Ahmed Nazari dosyası...

Türkiye merkezli olarak dünyanın en büyük dolandırıcılık ağlarından birinin baronu Ahmed Nazari.

Nazari ile Erdal Acar arasındaki ilişki ne? Erdal Acar, Nazari'yi nasıl koparttı. Kolundaki saatten altındaki Ferrari'ye kadar nasıl elinden aldı.

Saralların Nazari ile mevzusu neydi?

Ahmed Nazari'nin Mehmet Agar ve Tolga Ağar'la ilişkileri. Zehra ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban'ın Nazari örgütündeki rolleri neler.

İsim isim Ahmed Nazari'nin tüm ağının detayları bu videoda.



