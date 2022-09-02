Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Cevheri GÜven, Youtube videsunun açıklamalar bölümüne şu açıklamayı eklemiş:





Sedat Peker, Ünsal Ban, Zehra ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu etrafındaki vurgunu ifşa etti ama üçünün de patronu olan asıl boronu es geçti. Peker'in de bilmediği asıl baronu bu videomda ifşa ediyorum.

Ayrıca Tayyip Erdoğan'ın ünlü "İnlerine Gireceğiz" cümlesinin mucidi Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Kemalettin Özdemir, Hanefi Avcı ve Ünsal Ban hakkında hiçbir yerde bulamayacağınız detaylar da bu videoda...









Borsa brokerlarının "Mega Spekülatör" dediği, Mehmet Ağar'ın korumasındaki asıl baron Ali Karakaya ile ilgili detaylar, SPK oyunlarıyla borsayı nasıl soydukları, küçük yatırımcıları "keriz silkeleme" yöntemiyle nasıl mahvettiklerinin tüm detaylarını bu videoda bulacaksınız.