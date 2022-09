Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

Kapatılan Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven, kendisine hakaret ve iftira atan Cüneyt Özdemir’e çok konuşulacak bir karşılık verdi.

Gazeteci Cevheri Güven, son videosunda Özdemir hakkında çok ilginç bir detay paylaştı. Cüneyt Özdemir’in para karşılığında taraflı haber yaptığını belirten Güven, “Cüneyt Özdemir 70 bin lira karşılığında çalışıyor. Kumbara gibi at parayı çalışsın.” ifadesini kullandı.



Son günlerde Cüneyt Özdemir ve Oda TV gibi sözde medyanın kendisine karşı harekete geçtiklerini belirten Güven İçişleri Bakanlığı’nın da yaptıklarını şöyle anlattı; “Süleyman Soylu'nun Siber daireyi böyle paralel istihbarat Ofisi olarak kurduğu ve tamamen kanun dışı biçimde paralel istihbarat dairesi olarak Siber Daireyi kullandığına ilişkin birkaç tane video yaptım.

Sonunda Siber Daire Başkanı Erdal Çetinkaya görevden alındı mı alındı. Neden çünkü ben Israrla bunu yapmaya devam ettim ve siz de izlediniz bu videoları. Şimdi bu Siber dairenin üzerine ben çok gidince Süleyman Soylu benimle ilgili bir talimat vermişti 81 şehre.

Benimle ilgili her şeyi araştırıyorlar o kadar aşağıya indiler ki otel kayıtlarıma bakıyorlar. Acaba böyle evliyken bir kadınla bir otelde falan kalmış mıyım falan. Ya oğlum kendinizle karşılaştırmayın benim evliliğim badirelerden geçmiş. Benim eşim gelmiş beni Silivri'de ziyaret etmiş. Eşim benimle birlikte mülteci botuna binmiş beraber o mülteci botunda yolculuğu yapmışız Biz. Avrupa'ya geçtiğimizde mülteci kamplarında beraber kalmışız o zorluklara yaşamışız Bizim evliliğimiz çelik gibi olmuş anladın mı, bu geçmişte de böyleydi dolayısıyla böyle şeyler bulamazsınız.”



Cüneyt Özdemir'inde oralardan aldığı işe yaramaz bilgileri kullanmaya çalıştığını belirten Güven, videosunda şöyle devam ediyor;

“Normalde ya bir Cüneyt Özdemir aslında benim bu kadar emek sarf etmezsem mi de düşündüm bir ara çünkü onunla ilgili böyle bir videoda böyle bir atar yaptım falan. Sonra böyle bir anda çok izlendi bu video ondan sonra yayıldı. Twitter'da iki gün TT oldu. Aslında buna hiç gerek yoktu biliyor musunuz.

Şimdi Cüneyt Özdemir ile ilgili bilgi de yağıyor ya bana bu Cüneyt Özdemir'in bir yaveri var, Kenan Taş. Ekmeğinin derdinde bir adam.

Şimdi o böyle sağa sola mail gönderiyor. O mailleri bana gönderiyor insanlar. Tarifesi var Cüneyt Özdemir'in biliyor musunuz? CÜNEYT ÖZDEMİR'E 70 BİN LİRA VER İSTEDİĞİNİ SÖYLET

Çünkü Özdemir'in YouTube yayının içerisinde 70 bin lira ödüyorsunuz. Sizi YouTube yayınına çıkartıyor, size sizin istediğiniz soruları soruyor. Sizin reklamınızı yapıyor. 70 bin kumbara gibi at parayı çalışsın. Aslında benim ona cevap vermeme gerek yokmuş. 70 bin Tl. ödeyecektim Cüneyt Özdemir çıkacaktı YouTube yayında benim reklamımı yapacaktı.

Ben de böyle arkama yaslanıp onun bu ibretlik acınası halini izleyecektim.

Demek ki, Cüneyt Özdemir'in kumbarasına Tayyip Erdoğan da parasını atmış ki, Reza Zarrap davasının duruşma salonundan Rıza Zarrab'ın rezilliğine rüşvetine her şeyi ortaya saçılmışken, Tayyip Erdoğan'ın savunmasını seyrettik” EROL OLÇOK CÜNETY ÖZDEMİR'İ NASIL SATIN ALDI?

Cüneyt Özdemir’in acınacak halde olduğunu belirten Güven, önemli bir detay daha veriyor. Güven, rüşvetle çalışan gazetecileri Erol Olçok’un kullandığını şöyle anlatıyor, “Bunların mantığını kuran kim biliyor musunuz; Erol Olçok. Erol Olçok böyle bir gazeteciden bahsedilince, Cüneyt Özdemir gibi adamların kokusunu alıyordu ve onu ben parayla hallederim diyordu. Hakkatenden hallediyordu. Özdemir’de böyle biri. 70 bini peşin peşin vereceksin seni övmesini seyredeceksin.”