Samanyolu Haber /Gündem / Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap /11 Ağustos 2022 14:49

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

YouTube videolarıyla gündem belirleyen gazeteci Cevheri Güven, dün akşam saatlerinde yayınladığı yeni video ile bu kez kendisine hakaretamiz ifadeler kullanan Cüneyt Özdemir’e cevap verdi.

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

Cevheri Güven, dün akşam saatlerinde ‘Soylu ava gidiyordu, Hakan fidan avladı’ başlıklı bir video yayınladı.

İki bölümden oluşan videonun ilk kısmında Güven, Necip Hablemitoğlu ile ilgili yeni ortaya çıkan ipuçları doğrultusunda dönemin özel kuvvetler komutanı Levent Göktaş’ı kimlerin koruduğunu tek tek isim isim açıkladı.



İkinci bölümde ise hiç kimseyle, özellikle gazetecilerle polemiğe girmekten özellikle kaçındığını ama Cüneyt Özdemir’in kendisi hakkında hakaretamiz ifadeler kullandığını, buna kısaca bir cevap vermek istediğini belirtti.

Cüneyt Özdemir’i ‘Aydın Doğan ve duayen gazeteci Mehmet Ali Birand’ın kanatları altında serpilip palazlanan, Mehmet Ali Birand’ın ardından da hiç bir projede dişe dokunur bir başarı sağlayamayan bir hayal kırıklığı’ olarak niteledi.

‘POLEMİK İSTİYORSAN, SANA ÇOK İYİ POLEMİK MALZEMESİ VEREBİLİRİM’

Güven, Cüneyt Özdemir’e ‘Ben Necip Hablemitoğlu suikasti sırasında stajyer bir gazeteciydim, sen ise KanalD’nin prensiydin, Hablemitoğlu suikastı hakkında hangi bilgiyi ortaya çıkarabildin? ‘ diye sordu.

Cüneyt Özdemir’in, ‘Hablemitoğlu suikastı ile ilgili gerçekleri Cevheri Güven’den mi öğreneceğiz?’ dediğini hatırlatan Güven, ‘Evet Cüneyt Özdemir, Hablemitoğlu suikastı ile ilgili gerçekleri benden öğreneceksin, çünkü sen bu gerçekleri ortaya çıkarabilecek bir gazeteci değilsin. Benimle polemiğe girmek istersen sana çok iyi polemik malzemeleri verebilirim.’ dedi.
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Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

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