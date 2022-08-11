Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

İki bölümden oluşan videonun ilk kısmında Güven, Necip Hablemitoğlu ile ilgili yeni ortaya çıkan ipuçları doğrultusunda dönemin özel kuvvetler komutanı Levent Göktaş’ı kimlerin koruduğunu tek tek isim isim açıkladı.









Cevheri Güven, dün akşam saatlerinde ‘’ başlıklı bir video yayınladı.İkinci bölümde ise hiç kimseyle, özellikle gazetecilerle polemiğe girmekten özellikle kaçındığını ama Cüneyt Özdemir’in kendisi hakkında hakaretamiz ifadeler kullandığını, buna kısaca bir cevap vermek istediğini belirtti.Cüneyt Özdemir’i ‘Aydın Doğan ve duayen gazeteci Mehmet Ali Birand’ın kanatları altında serpilip palazlanan, Mehmet Ali Birand’ın ardından da hiç bir projede dişe dokunur bir başarı sağlayamayan bir hayal kırıklığı’ olarak niteledi.Güven, Cüneyt Özdemir’e ‘Ben Necip Hablemitoğlu suikasti sırasında stajyer bir gazeteciydim, sen ise KanalD’nin prensiydin, Hablemitoğlu suikastı hakkında hangi bilgiyi ortaya çıkarabildin? ‘ diye sordu.Cüneyt Özdemir’in, ‘Hablemitoğlu suikastı ile ilgili gerçekleri Cevheri Güven’den mi öğreneceğiz?’ dediğini hatırlatan Güven, ‘Evet Cüneyt Özdemir, Hablemitoğlu suikastı ile ilgili gerçekleri benden öğreneceksin, çünkü sen bu gerçekleri ortaya çıkarabilecek bir gazeteci değilsin. Benimle polemiğe girmek istersen sana çok iyi polemik malzemeleri verebilirim.’ dedi.