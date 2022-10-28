Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

Sinirlioğlu'nun oğlu için Dubai'de devletin rezidansını gizlice tahsis etmesi, eşine yaptığı kıyaklar ve dahası...





















Cevheri Güven, kamuoyunda ilk kez, Tayyip Erdoğan'ın 2 numaralı suç ortağı Feridun Sinirlioğlu'na ışık tutuyor. "Derin Feridun" olarak bilinen ve bağlantılarıyla Mehmet Ağar'ı aratmayan Feridun Sinirlioğlu'nun bütün yönleri, geçmişi, karıştığı suçlar, çok kapsamlı bir dosyayla karşınızda.Cüneyt Özdemir, Millet İttifakına aday yapmaları için Feridun Sinirlioğlu'nu neden önerdi? Buradaki Erdoğan'ın kumpası ne?Bu dosya aynı zamanda yakın tarihteki, Musul Konsolosluğunun ve çalışanlarının rehin düşmesi, Suriye'deki ve Irak'taki yasa dışı petrol ticaretinde Berat Albayrak ve Sinirlioğlu'nun rolleri, Türkiye'nin Suriye'ye sokulması için yapılan toplantının sızan ses kaydının detayları dahil pekçok tarihi olayın perde arkası aydınlanıyor. Özellikle Musul'da 101 Türk vatandaşının rehin düşmesindeki kumpasın detayları kanınızı donduracak.