Samanyolu Haber /Politika / Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı /28 Ekim 2022 14:43

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

Gazeteci Cevheri Güven, kişisel Youtube kanalında yayınladığı video ile, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 'Saray' ve 'Derinler' tarafından adı öne çıkarılmaya çalışılan Feridun Sinirloğlu'nun ipliğini pazara çıkardı.

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, kamuoyunda ilk kez, Tayyip Erdoğan'ın 2 numaralı suç ortağı Feridun Sinirlioğlu'na ışık tutuyor. "Derin Feridun" olarak bilinen ve bağlantılarıyla Mehmet Ağar'ı aratmayan Feridun Sinirlioğlu'nun bütün yönleri, geçmişi, karıştığı suçlar, çok kapsamlı bir dosyayla karşınızda.

Cüneyt Özdemir, Millet İttifakına aday yapmaları için Feridun Sinirlioğlu'nu neden önerdi? Buradaki Erdoğan'ın kumpası ne?

Bu dosya aynı zamanda yakın tarihteki, Musul Konsolosluğunun ve çalışanlarının rehin düşmesi, Suriye'deki ve Irak'taki yasa dışı petrol ticaretinde Berat Albayrak ve Sinirlioğlu'nun rolleri, Türkiye'nin Suriye'ye sokulması için yapılan toplantının sızan ses kaydının detayları dahil pekçok tarihi olayın perde arkası aydınlanıyor. Özellikle Musul'da 101 Türk vatandaşının rehin düşmesindeki kumpasın detayları kanınızı donduracak.

Sinirlioğlu'nun oğlu için Dubai'de devletin rezidansını gizlice tahsis etmesi, eşine yaptığı kıyaklar ve dahası...





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Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

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