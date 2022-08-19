Samanyolu Haber /Gündem / Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katilleri ve Türkiye'yi saran ahtapotu anlattı /19 Ağustos 2022 10:05

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katilleri ve Türkiye'yi saran ahtapotu anlattı

Yayınladığı YouTube videoları ile gündem belirleyen Cevheri Güven, yeni videosunda, Sibel Can'dan Yasin Hatipoğlu'na kasetlerden rüşvetlere, ahtapot gibi bir yapıdan sözediyor.

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Cevheri Güven, videosununaçıklama bölümüne şu notu düşmüş:

Bu videoda Sibel Can'dan Yasin Hatipoğlu'na kasetlerden rüşvetlere, ahtapot gibi bir yapıdan sözediyorum.

Bu yapı Necip Hablemitoğlu'nu ortadan kaldıran gücün nasıl kirli bir yapı olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak.
Kahraman ilan edilen polis müdürleri Osman Ak ve Cevdet Saral'ın gerçek yüzü, para karşılığı Sibel Can için devletin polislerini nasıl dinlemeci olarak kullandırdıkları; Korkut Eken'in Melih Gökçek için bir savcıyı kadın kullanarak tuzağa düşürme planı, bunların hepsini itiraf eden kişinin anlattıkları videomun en önemli detaylarından.



Tüm bu kirli ekip Necip Hablemitoğlu dosyasının üzerini kapatmak için nasıl birleşti. Ortada dönen para ile hangi Generaller satın alındı. Bu generaller Kanada altın firması Eurogold'un önüne nasıl yattılar.

Eurogold, Bergamadaki 100 milyon değerinde altını zehirli yöntemlerle çıkartıp gidene kadar generaller başta Necip Hablemitoğlu olmak üzere kimleri nasıl kullandı, TSK imkanlarını nasıl seferber etti?

Tüm bunlar konuşulurken, tüm yollar bizi Levent Göktaş ve İnan Kıraç'a doğru sürüklerken Sedat Peker neden konuyu değiştirip Erdoğan'a yakın isim Hasan Yeşildağ'a getirdi.
Dahası ve yepyeni detaylar, videomda...
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