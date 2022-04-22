Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Güven, YouTube videosunun tanıtım yazısında şu ifadeleri kullandı:





Muharrem İnce'nin "adam kazandı" sözünün öncesi var, AKP'ye iş tutma süreci CHP Grup Başkanvekilliği döneminden başlar.







Bu videoda muhalefetin neden etkin olmadığına ilişkin çok çarpıcı bilgiler açıklıyorum. Herkes muhalefet liderlerini tartışıyor ama alt kadrolarındaki Grup Başkanvekilleri, İl Başkanları düzeyinde iktidarla nasıl iş tutuyorlar? Altda dönen olaylar Türkiye'yi nasıl muhalefetsiz bırakıyor?





Ve tabiki "Tayyip Erdoğan'ın gizli kasası" videomla ilgili getirilen yasak hakkında da birkaç söz söyleyeceğim ve Tosyalı Holding için Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin uluslararası en büyük projesini nasıl çöp etmeyi göze aldığının belgesini paylaşacağım.







