Cevheri Güven: Suikast kurgulayıp cemaate yıkacaklar

Gazeteci Cevheri Güven, Youtube kanalında yayınladığı son videosunda tekrar tırmanan mülteci sorunu ve Gülen Hareketi’yle ilgili kaos planlarını anlattı.





Sosyal medyada mültecilere yönelik öfkenin daha da büyütüleceğini söyleyen Güven, Gülen Hareketi’yle mücadele konusunda sembol isimlerden birinin ortadan kaldırılıp olayın Cemaat soruşturmalarında adı geçen polis ve askerlerden birinin üzerine yıkılacağını iddia etti.





Erdoğan’ın iktidardan gönderilmesi konusunda Suriyeliler ve Cemaat olmak üzere iki grup üzerinde anlaşıldığını söyleyen Güven, olayların daha sonra cezaevlerindeki tutuklu bulunan asker ve polislerin ortadan kaldırılmasına kadar gideceğini belirtti.





Güven’in açıklamaları şöyle:





“Toplumsal fay hattı oluşturma ve Erdoğan’ı gönderme konusunda seçtikleri kesimlerden biri mülteciler. Sosyal medyada mültecilere yönelik nefreti artıracak inanılmaz paylaşımlar yapılıyor. Bunların hepsine baktığımızda fabrika üretimi işler olduğunu görüyoruz. Ve bu paylaşımlar toplumu tetikliyor. Amaç toplumsal öfkeyi artırmak.





Anormallik oluşturmak için üzerinde ittifak edilen kesimlerden biri de Gülen grubu. Gülen grubuyla ilgili geçtiğimiz günlerde durup dururken enteresan bir şey oldu. Clubhouse’ta bir grup AKP’li genç, cezaevlerindeki cemaat mensuplarının zehirlenerek öldürülmesini konuştu. İsimlerden biri olayı o kadar ileri noktaya götürdü ki, ucuz zehir kullanılmasını, devlete maliyet çıkmamasını tavsiye etti.





Normalde bu konuşmayı yapanların tüm kesimler tarafından kınanması gerekirken tam tersine bazı isimler açıktan destek vererek ‘evet onlar haindir, öldürülmelidir’ diye desteklediler. Bununla ilgili planlar da konuşuluyor. Cemaatle mücadele konusunda sembol isimlerden birinin ortadan kaldırılması bunun Cemaat soruşturmalarında adı geçen polis ve askerlerden birinin üzerine yıkılması gibi planlar konuşuldu. Ondan sonra olay cezaevlerine gidecek. Düşünsenize Gülen Hareketi kapsamında tutuklu olan Sincan, Silivri gibi cezaevlerine yüzlerce kişinin saldırdığını… Anormalliğin ne kadar yüksek seviyelere çıkabileceği durum oluşabilir.





Erdoğan’ı nasıl göndeririz konusunda çıtayı anormal noktalara, çatışmayı çok yüksek noktalara götürme konusunda bu iki kesim üzerinde anlaşıldığını görüyoruz. Çünkü Erdoğan çatışmalı bir şekilde gönderilirse Sedat Peker ve onun arkasındaki güç, Hakan Fidan ve Hulusi Akar Türkiye’deki pozisyonunu koruyabilir. Normal bir seçimle giderse bunlar pozisyonlarını koruyamayacaklar.





15 Temmuz gecesi gerçekte ne olduğunu bilen cezaevlerinde tutuklu birçok asker, emniyet mensubu vs var. Eğer Erdoğan normal bir şekilde giderse bu insanlar çıktıklarında konuşacaklar ve gerçeği ortaya çıkaracaklar. O yüzden Erdoğan’ın anormal şekilde gönderilmesi planlanıyor.”