Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasalarından birini patlattı

Tayyip Erdoğan paraları nerede tutuyor? Yolsuzluklar, talan ve rüşvetle elde edilen paralar nasıl depolanıyor? Erdoğan'ın gizli kasalarından birisini açıyorum bu videoda. Tosyalı Dosyasını izledikçe şok olacaksınız.







Türkiye'nin altından kıymetli değerlerinin markalarının nasıl bir bir Erdoğan'ın kasasının içine konulduğunu, padişahlar dönemi gibi memleketin adım adım şahsi mülke dönüşmesinin tüm detaylarını bulacaksınız.







Uçaklarla taşınan paralar, en değerli hazine arazilerinin elden gidişi, kamu bankalarının içinin boşaltılması ve buna alet olan bir ailenin soba borusu üreticiliğinden küresel bir deve yükselişinin tüm detayları bu videoda.







Huzurlarınızda Erdoğan'ın en önemli gizli kasalarından biri: TOSYALI...