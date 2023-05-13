Cevheri Güven'den bir şok ifşa daha: Erdoğan sandığa böyle darbe yapacak

Cevheri Güven AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muharrem İnci ile giriştiği 'Demikrasiye Darbe' planı şu sözlerle kamuoyuna duyurdu:



Bugün olanlar hakkında edindiğim önemli bilgileri paylaşacağım. Erdoğan yeni bir darbe soruşturmasını başlattı. Uydurdukları darbe hikayesi şu: "Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine neden olmak suretiyle demokratik seçimlere müdahale"

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın bizzat takip ettiği soruşturmada Muharrem İnce "kamu görevlisi" olarak kabul edildi ve soruşturma "kamu görevlisine karşı işlenen suçlar" kapsamına sokuldu. Böylece Anayasal Düzene karşı işlenen suç kapsamında, bir "darbe" soruşturması olarak ele alınıyor.-Muhalefet şu an neler hazırlanmakta olduğunun farkında değil. Bu soruşturma, Anayasal suç işlendiği varsayımıyla, seçim sonucunu tanımamaya odaklı.-Soruşturmanın aktörlerine bakın; Ankara Cumhuriyet Başsavcısından, İnce'nin Avukatı Fidel Okan'a kadar hepsi Erdoğan rejimiyle, derin devlet koalisyonundan ibaret.-Kurguyu tamamen kendileri yaptı. İnce hakkında uydurulan dekontlardan, sahte görüntülere kadar hepsini Emniyet Siber Daire ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı üretti. Soruşturmayı zaten hazırdı. Muharrem İnce'nin çekilme açıklamasına kadar hepsi kurgulanmıştı. Muharrem İnce taaa adaylığını açıkladığında seçime iki gün kala çekileceğini videomda söylemiştim.-Muhalefet, zannediyor ki gözaltı kararı 17 kişiyle sınırlı kalacak, soruşturmanın hepi topu bu. Değil... Emin olun değil.-Ankara Cumhuriyet Başsavcısından başlayarak bu kurguda yeralan herkesin Anayasal Düzene müdahaleden yargılanacağı günleri de göreceğiz. Sanmayın bu böyle kalacak.