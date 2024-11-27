Samanyolu Haber /Gündem / Cevheri Güven'den çok konuşulacak video! Katiller buluştu: Ogün Samast-Alaattin Çakıcı /27 Kasım 2024 01:16

Cevheri Güven'den çok konuşulacak video! Katiller buluştu: Ogün Samast-Alaattin Çakıcı

Yayınladığı videolarla adından söz ettiren gazeteci Cevheri Güven, Youtube kanalından yeni bir video yayınladı.

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Gazeteci Cevheri Güven, sosyal medya platformu X’teki hesabından Youtube’da yayınladığı son videosu hakkında bir mesaj paylaştı. Güven, mesajında ''Alaattin Çakıcı, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'la buluştu. Birlikte Trabzon-Rize turu yaptılar. Bahçeli, Çakıcı'ya milliyetçi şehirleri dolaşma misyonu vermişti. Tehlikeli görüntüler ve detaylar videomda…'' ifadelerini kullandı.



İşte Cevheri Güven’in yayınladığı videoda ele aldığı konulardan bazıları:


Hrant Dink'in katili Ogün Samast ve Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'nin verdiği misyon doğrultusunda buluştular.
Özel görüntüler ve detaylarla Samast-Çakıcı zirvesinin perde arkası?
Bahçeli'nin talimatıyla "Samsun'a ayak basan" Alaattin Çakıcı'nın Karadeniz turunda yaşananlar...
Bahçeli, Öcalan çağrısından sonra DEM Partisi çağrısı yaptı.
Bahçeli'nin ''DEM Parti liderleriyle Öcalan yüz yüze görüştürülmelidir'' sözlerinin arkasında neler var?
Erdoğan ile Bahçeli arasında su sızmazken, üç MHP milletvekili altın kaçakçılığı iddiasıyla neden istifaya zorlandı?
Erdoğan bu dosyanın üzerini neden kapatmadı?
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