Samanyolu Haber /Gündem / Çevik Bir ile ilgili tahliye kararı verildi /01 Ağustos 2022 18:47

Çevik Bir ile ilgili tahliye kararı verildi

28 Şubat darbe sürecinin aktörleri oldukları gerekçesiyle ceza alan ve cezaevinde bulunan dönemin genelkurmay 2’nci başkanı emekli orgeneral Çevik Bir için tahliye kararı verildiği belirtildi.

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28 Şubat darbe davası kapsamında ceza alan ve cezaevinde bulunan dönemin genelkurmay 2’nci başkanı emekli orgeneral Çevik Bir için tahliye kararı verildiği belirtildi.
 Evrensel'de yer alan habere göre 28 davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021'den bu yana cezaevinde tutulan Çevik Bir hakkında tahliye kararı verildi.

Dönemin genelkurmay 2’nci başkanı emekli orgeneral Çevik Bir'in de aralarında olduğu 14 emekli general, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarını onamasının ardından cezaevine girmişti.

Generallerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirmişti. Sağlık sorunları olan emekli generaller Çetin Doğan ve Vural Avar için de Adli Tıp Kurumu'na sevk kararı alınmıştı. Çevik Bir, tedavisinin cezaevi şartlarında yapılıp yapılamayacağına karar verilmesi üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.
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