Samanyolu Haber /Gündem / Çevik Bir'in ismi o parktan kaldırıldı /11 Ocak 2022 22:14

Çevik Bir'in ismi o parktan kaldırıldı

28 Şubat sürecinin önde gelen komutanlarından olan ve 12 Eylül döneminde Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in özel kalem müdürü olan Çevik Bir'in adının verildiği Buca'daki meydanın isminin "Demokrasi Meydanı" olarak değiştirileceği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Buca'da 12 Eylül döneminde Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in özel kalem müdürü olan Çevik Bir'in adının verildiği meydanın ismi "Demokrasi Meydanı" olarak değiştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı Ocak ayı meclis oturumu Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Oturuma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlık yaptı. Meclis gündeminde, iki ilçenin emsal artışı talebine verilen 'ret' kararı verilmesi ve Buca'da bulunan Çevik Bir Meydanı’nın adının değiştirilmesi konuları tartışıldı.

12 Eylül döneminde Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in özel kalem müdürü olan Çevik Bir Meydanı’nın adının değiştirilmesi talebiyle daha önce 38 kitle örgütü basın açıklaması yaparak İzmir Büyükşehir Belediye meclisinden talep etmişti. Meclis üyeleri ise bu talep doğrultusunda,  Orgeneral Çevik Bir'in isminin İzmir'de görev almış eski belediye başkanlarından birinin ya da eski bakanlardan birinin isminin verilmesi için yazılı bir önerge vermişti.
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