Çevik, Erdoğan hakaret edildiğini düşünüyor dedi. Tanır, Trump’ın 'Aptal Olma' mektubunu hatırlattı

Trump'in "Aptal olma.. anlaşmayi imzala...yoksa Papaz Brunson'da tattırdığım gibi yine ekonomini mahvederim" mektubu sanki daha ciddi hakaret idi”









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyük elçi hakkında, istenmenyen kişi ilan edilmesi için "Dışişişleri Bakanlığı'na talimat verdim" açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, "Cumhurbaşkanı çok kararlı, Türkiye'ye eşi benzeri görüşmemiş bir şekilde hakaret edildiğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.BBC Türkçeye konuşan Çevik, söz konusu 10 ülkenin Türkiye'nin güvenini geri kazanması için büyük bir çaba sarf etmesi gerektiğini de belirtti.Gazeteci İlhan Tanır, sosyal medya hesabından Çevik'in ifadelerine cevap verdi. Tanır, Cumhurbaşkanı'nın hakaret olarak nitelendirdiği tutuma cevaben, dönemin ABD Başkanı Trump'ın Mektubunu hatırlattı. Tanır paylaşımında, Trump'in "salak olma.. anlaşmayi imzala...yoksa Papaz Brunson'da tattırdığım gibi yine ekonomini mahvederim" ifadelerine yer vererek mektubunu paylaştı.Gazeteci İlhan Tanır paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“CB Danışmanı İlnur Çevik: "CB son derece kararlı. Türkiye'ye eşi benzeri görülmemiş şekilde hakaret edildiğini düşünüyor" - BBCTR