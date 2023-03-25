Samanyolu Haber /Politika / Çevirmeden kaçan eski AKP'li Mazhar Bağlı, jandarmaya hakaret etti /25 Mart 2023 15:55

Çevirmeden kaçan eski AKP'li Mazhar Bağlı, jandarmaya hakaret etti

AKP eski Milletvekili ve Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, yol çevirmesi yapan jandarmalardan kaçınca durdurulup yere yatırılarak arandığı için jandarmalarla kavga etti. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Bağlı’nın askere ‘eşkiya, terörist’ dediği görülüyor.

Çevirmeden kaçan eski AKP'li Mazhar Bağlı, jandarmaya hakaret etti

Jandarmaların aracını durdurup kendisini yere yatırdıklarını iddia eden Mazhar Bağlı’nın jandarmalara hakaret ettiği görülüyor. Görüntülerde üstü başı toz toprak içinde olan Mazhar Bağlı’nın bağırdığı jandarma komutanının, “Elini kolunu indir, sen jandarmaya böyle bağıramazsın!” sözlerine Mazhar Bağlı, “Allah Allah, sen peygamber çocuğu musun?” dediği duyuluyor. “Kaldıramazsın” cevabı alan Mazhar Bağlı, “Kaldırırım hem de nasıl kaldırırım.” diyor.


Başka bir askerin araya girip, “Eski milletvekili olduğunuzu söylüyorsunuz, Jandarmaya böyle mi davranılır?” demesi üzerine Bağlı ve yanındaki kişilerin Jandarmalara hakaret edip üzerlerine yürüdükleri görülüyor.

Daha sonra kendisini çeken telefona dönerek konuşan Bağlı, Türk askerine hakaret ediyor: “Ben eski milletvekiliyim. Burada jandarmalar eşkıyalık yapıyor. Bu jandarmalar kanun namına değil başkası adına burada gelip eşkıyalık, teröristlik yapıyorlar. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin eski milletvekiliyim. Kendi arabamla giderken hiçbir gerekçe yokken beni durdurup yere yatırdılar. Yalan söylüyorlar hiç kaçtığım yok. Şu üstüme başıma bakın. Ben bunu jandarmaya ödeteceğim.”
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