Cevizin faydaları nelerdir? Ceviz nasıl tüketilmeli?

Omega 3 açısından zengin olması sebebi ile kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Antioksidan bir besin olması sebebi ile kansere karşı koruyucudur. E vitamini, fosfor, folat gibi vitamin ve mineraller içermesi sebebi ile beyin gelişimine katkı sağlar. Yağ ve lif içeriği ile tokluk süresini uzatarak diyetlere destek olur.







Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.



CEVİZ KAÇ KALORİ? BESİN DEĞERLERİ





1 adet ceviz yaklaşık olarak 5 gram kabul edilmektedir. 1 adet tam ceviz 36 kaloridir. Bir adet tam cevizin içeriğinde 0,8 gram protein, 3,5 gram yağ, 0,3 gram karbonhidrat, 0,2 gram lif bulunmaktadır.













A vitamini, E vitamini, niasin, folat, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve omega 3 açısından zengin bir besindir.

CEVİZ KİLO ALDIRIR MI?





Ceviz içeriğindeki vitamin ve mineraller ile oldukça sağlıklı bir besindir. Fakat tüm kuruyemişlerde olduğu gibi cevizin de yağ içeriği yüksektir. Bu sebeple porsiyon kontrolüne dikkat edilmediği takdirde vücutta yağ artışına neden olabilecektir. Porsiyon kontrolünü sağladığımız, tüketiminde aşırıya kaçmadığımız müddetçe cevizi gönül rahatlığıyla diyet listelerine ekleyebiliriz.





DİYETTE CEVİZ YENİR Mİ?





Ceviz içeriğindeki yağ ve lif oranları ile diyette tokluk süresinin uzamasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda besin içeriğinin zengin olması sebebi ile ihtiyacımız olan vitamin ve minerallerin de karşılanmasını desteklemektedir. Fakat burada dikkat etmemiz gereken konu cevizin ne kadar tüketildiğidir. Bütün besinlerde olduğu gibi cevizde de tüketiminde aşırıya kaçılması kilo alımına sebebiyet verebileceği için porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Sağlıklı olması kalorisiz anlamına gelmemektedir. Günlük ortalama 2 adet tam ceviziçi tüketimi diyetimizde bir sorun yaratmayacaktır.