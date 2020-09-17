Çevre Bakanı neyi ima etti?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de 7 bölgeye dair eylem planları hazırlandığını belirterek, "Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak." dedi.





Giresun Dereli'de 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden sonra adım atan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti yeni Dereli'nin inşâsına başlayacak.





Bakan Kurum, "En kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6'ncı ayına kadar teslim edeceğiz. Toplamda Dereli'de, Giresun'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak." dedi.





6,7 MİLYON KONUT RİSKLİ





"Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar alışveriş merkezlerinin otoparklarına girebilecek." diyen Kurum, "LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan alışveriş merkezlerini ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şekliyle belgelendirilecek."







Kurum, "Türkiye'de riskli gördüğümüz, dönüşmesi gereken 6,7 milyon konut var. Yaklaşık 1,5-2 milyonu İstanbul'da." ifadelerini kullandı.

