Samanyolu Haber /Gündem / Çevre Bakanı neyi ima etti? /17 Eylül 2020 13:42

Çevre Bakanı neyi ima etti?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) imar rantına dayalı şehirleşme ile Türkiye'yi nasıl bir felakete sürüklediğini itiraf etti: "Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak

SHABER3.COM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de 7 bölgeye dair eylem planları hazırlandığını belirterek, "Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak." dedi. 

Giresun Dereli'de 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden sonra adım atan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti yeni Dereli'nin inşâsına başlayacak. 

Bakan Kurum, "En kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6'ncı ayına kadar teslim edeceğiz. Toplamda Dereli'de, Giresun'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak." dedi.

6,7 MİLYON KONUT RİSKLİ

"Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar alışveriş merkezlerinin otoparklarına girebilecek." diyen Kurum, "LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan alışveriş merkezlerini ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şekliyle belgelendirilecek."

Kurum, "Türkiye'de riskli gördüğümüz, dönüşmesi gereken 6,7 milyon konut var. Yaklaşık 1,5-2 milyonu İstanbul'da." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çevre Bakanı neyi ima etti? Sonraki Haber >>

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:35:16