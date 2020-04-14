Samanyolu Haber /Gündem / Çevre Bakanı'ndan Salda Gölü açıklaması /14 Nisan 2020 21:03

Çevre Bakanı'ndan Salda Gölü açıklaması

Salda Gölü'ne iş makinelerinin girmesine ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir" dedi.

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Koronavirüs önlemleri çerçevesinde ziyaretçi girişine kapatılan Salda Gölü’nde iş makinelerinin çalışma yaptığını gösteren görüntüler, büyük tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum "Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter esabından yaptığı açıklamada, gölün etrafına 7 gün 24 saat çalışan kamera sistemi kuracaklarını söyledi.

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık. Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun. Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına Salda Gölü proje alanına 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler. Yüklenici firmaya, (Salda Gölü) projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

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