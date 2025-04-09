Çevre iller de hissetti: Gümüşhane'de korkutan deprem

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 06.09'da meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen deprem panik yarattı.





'OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ'

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından, "Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." paylaşımını yaptı.





ERZİNCAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Şiddetli deprem, Erzincan'da da hissedildi. Çevre il ve ilçelerde hissedilen sarsıntı sonrası Erzincan Valiliği'nden açıklama geldi.





Valilikten yapılan açıklamada, "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz ilimizde saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." denildi.