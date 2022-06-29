Samanyolu Haber /Gündem / Çevre kirliliğine yol açan firmanın faaliyetleri durduruldu /29 Haziran 2022 19:53

Çevre kirliliğine yol açan firmanın faaliyetleri durduruldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çevre kirliliğine neden olan firmaya 3 milyon 288 bin lira idari para cezası uygulandığını ve faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çevre kirliliğine neden olan firmaya 3 milyon 288 bin lira idari para cezası uygulandığını ve faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy OSB Mahallesi'nde 25 Haziran'da zehirli gaz ile su kirliliği şikayeti ve çevre kirliliği dolayısıyla Bakanlık denetim personeli tarafından sahada incelemeler yapıldı.

Söz konusu alanda kirlilik tespit edilmesi üzerine Bakanlık, 3 milyon 288 bin lira idari para cezası uyguladığı firmanın lisansını iptal ederek faaliyetlerine son verdi.
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